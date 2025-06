U Beogradu danas studentski protest

Beograd, (MINA) – Studentski protest “Vidimo se na Vidovdan” biće održan danas na Trgu Slavija u Beogradu, sa početkom u 18 sati.

Kako prenosi N1, prema programu protesta, u 19 sati i 11 minuta biće održano 16 minuta tišine za 16 stradalih u padu nadstrešnice na Željezničkoj stanici u Novom Sadu.

U 19 sati i 27 minuta uslijediće intoniranje himne, nakon čega slijedi prvi blok studentskih govora, dodjela Crvenog božura, još dva bloka studentskih govora i u 21 sat završni rok za ispunjenje zahtjeva postavljenih Vladi Srbije.

Organizovan je dolazak automobilima iz više krajeva u Srbiji.

Kraj studentskog programa planiran je za 21 sat i 20 minuta, a građanski zborovi pozvali su da se ostane na Slaviji i poslije 21 sat.

