Despotović: Plate prosvjetara ne mogu biti stvar administrativnog eksperimenta

Podgorica, (MINA) – Rad prosvjetara, njihov trud i plata, nijesu i ne mogu biti stvar administrativnog eksperimenta, kazala je poslanica Demokratske partije socijalista Aleksandra Despotović, navodeći da Vlada, odnosom prema prosvjeti, šalje poruku da za nju prosvjetni radnici nijesu sistem, već trošak.

Despotović je u saopštenju navela da su se u jeku najave o centralizaciji obračuna plata i reformi javne uprave, prosvjetni radnici u Crnoj Gori ponovo našli na ivici.

„Ministarstvo finansija planira centralizaciju obračuna plata, a Sindikat prosvjete traži poštovanje kolektivnog ugovora. Ova mjera mogla bi se pretvoriti u presedan – da se pod plaštom reforme zapravo sprovodi politika štednje, bez otvorenog priznanja i dogovora sa socijalnim partnerima“, kaže se u saopštenju.

Despotović smatra da su razlozi za uvođenje softverske centralizacije u toku ljetnjeg raspusta političke prirode, jer je jasno da je u ovo doba godine smanjena moć kolektivnog reagovanja.

„No iako je ovaj odabrani momenat uvođenja softvera praktičan za Vladu, on nije legitiman,

jer umanjuje prava prosvjetara. Izbor termina, takođe, odslikava nedostatak

transparentnosti i pokazuje manjak poštovanja“, rekla je Despotović.

Kako je kazala, to je manipulativna praksa aktuelne vladajuće većine, koja time otvoreno ugrožava prava prosvjetara.

„Rad prosvjetara, njihov trud i njihova plata – nijesu niti mogu biti stvar administrativnog eksperimenta. Ovakvim načinom i odnosom prema prosvjeti Vlada Crne Gore šalje jasnu poruku da za nju prosvjetni radnici nijesu sistem, već trošak i da obrazovanje nije investicija, već stavka u Excel tabeli“, naglasila je Despotović.

Ona je navela da je prosječna plata u prosvjeti (nastavnici, profesori osnovnih i srednjih škola) u martu bila 953 EUR, što je za oko 50 EUR niže od prosječne plate u Crnoj Gori.

„U poređenju sa drugim javnim sektorima (zdravstvo, bezbjednost, administracija), prosvjetari su često na začelju, uprkos stalnim obećanjima o valorizaciji njihovog rada“, kazala je Despotović.

Ona je istakla da je činjenica da su plate u prosvjeti nedovoljne u odnosu na kompleksnost posla, galopirajuću inflaciju, rast cijena, troškove života.

„Prosječna sindikalna potrošačka korpa u Crnoj Gori za drugi kvartal ove godine (april, maj i jun) iznosi 2.010 EUR, pa brojke ukazuju na to kako ova vladajuća većina zahvaljuje prosvjetarima“, rekla je Despotović.

Kako je kazala, u poređenju sa regionom Crna Gora zaostaje.

Despotović je navela da Hrvatska nastavnicima isplaćuje i do 1,4 hiljade EUR, dok se u Srbiji uvećanja redovno isplaćuju uz podršku sindikata.

Ona je poručila da Crna Gora, koja teži evropskim standardima, mora naći način da taj trend prati u obrazovanju.

„Zaključno, aktuelna vlast treba da zna da prosvjetni radnici ne traže privilegije, već dostojanstvo, da pitanje plata u prosvjeti nije pitanje luksuza, već pitanje društvenog

prioriteta i da sistem u kojem učitelji gube, svi gube“, zaključila je Despotović.

