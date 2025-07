MF: Cilj nije smanjenje plata prosvjetnim radnicima, već poštovanje zakona

Podgorica, (MINA) – Cilj centralizovanog obračuna zarada nije smanjenje plata zaposlenima u prosvjeti, već dosljedno poštovanje zakona i uvođenje principa jednaka zarada za jednak rad, poručili su iz Ministarstva finansija.

Sindikat prosvjete (SPCG) organizovaće u ponedjeljak protest ispred Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija (MPNI), povodom novog obračuna zarada, kojim će primanja dijelu prosvjetnih radnika biti umanjena.

Iz Ministarstva finansija su rekli da su taj resor i MPNI, kao i Vlada u cjelini, uvijek opredijeljeni za konstruktivan dijalog, ali da u pravnoj državi ne može biti kompromisa kada je u pitanju primjena propisa.

„Cilj centralizovanog obračuna zarada nije smanjenje plata zaposlenima u prosvjeti, već dosljedno poštovanje zakona i uvođenje principa „jednaka zarada za jednak rad““, kaže se u saopštenju.

Ističe se da se uključivanjem ustanova iz oblasti prosvjete u Sistem za centralizovani obračun zarada, ne uvodi novi način obračuna, već je riječ samo o softveru koji za obračun zarada već koristi 159 potrošačkih jedinica državnog budžeta.

„Sindikat je još u pripremnoj fazi bio upoznat s neujednačenom praksom obračuna u školama, te je bilo očekivano da su i sami prepoznali potrebu za standardizacijom i zakonitošću“, kaže se u saopštenju.

Iz Ministarstva finansija su kazali da sistem COZ garantuje istu primjenu zakona za sve – bilo da se radi o zaposlenima u prosvjeti ili u državnoj upravi.

Oni su naveli da je predstavnik Sindikata iznio niz netačnih tvrdnji, uključujući i navode o „skrivanju“ obuke za računovođe i fingiranom tajmingu početka primjene.

„Obuka je sprovedena transparentno, a računovođe iz prosvjetnih ustanova, suprotno čelniku Sindikata, izražavaju zadovoljstvo zbog uvođenja jedinstvenog i savremenog softverskog rešenja koje će eliminisati neusaglašenosti u radu i omogućiti dosljednu primjenu propisa u svim ustanovama, što do sada nije bio slučaj“, kaže se u saopštenju.

Iz Ministarstva finansija su istakli da podržavaju sindikalnu borbu za radnička prava, ali ne i manipulacije i pogrešne interpretacije koje obmanjuju upravo one koje sindikat treba da zastupa.

„Zato Vlada Crne Gore, Ministarstvo finansija i MPNI pozivaju da se dijalog vrati u institucionalne okvire, umjesto što se u javnom prostoru plasiraju neutemeljene i neistinite informacije. Kao i uvijek do sada – ostajemo otvoreni za konstruktivan razgovor – u okviru zakona, a nikako mimo njega“, zaključuje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS