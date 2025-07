Indeksi u padu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Neznatan pad indeksa i manji promet obilježili su na Montenegroberzi sedmicu u kojoj je objavljeno da je Crna Gora u prvih pet mjeseci ostvarila deficit budžeta od 45 miliona EUR, odnosno na nivou od 0,6 odsto procijenjenog bruto domaćeg proizvoda.

Pokazatelj vrijednosti deset najboljih kompanija na Montenegroberzi, MNSE10 oslabio je 1,2 odsto na 1.161,68 poena, a indeks MONEX 0,8 odsto na 17.504,5 bodova.

Promet je iznosio 67,36 hiljada EUR i bio je 1,7 puta manji od prošlosedmičnog.

Prema podacima Ministarstva finansija, to je 61,2 miliona EUR bolje ostvarenje od plana, koji predviđa ostvarenje deficita od 106,1 milion EUR.

Oni su kazali da je za prvih pet mjeseci ove godine ostvaren suficit tekuće potrošnje u iznosu od 8,4 miliona EUR.

Prihodi budžeta za pet mjeseci ove godine iznosili su 1,09 milijardi EUR, ili 13,8 odsto BDP-a, što je 8,5 miliona ili 0,8 odsto više u odnosu na isti period prethodne godine.

Akcije Jugopetrola pale su 5,1 odsto na 13,66 EUR, a Crnogorskog elektroprenosnog sistema (CGES) 4,2 odsto na 1,15 EUR.

Dionice Plantaža pale su neznatno na 18,06 centi. Iz te kompanije je saopšteno da pozitivno mišljenje revizora potvrđuje da su finansijski izvještaji Plantaža pripremljeni u skladu sa zakonskim propisima, uz visok nivo transparentnosti, tačnosti i usklađenosti sa računovodstvenim standardima, čime se dodatno jača povjerenje akcionara, vlasnika i šire javnosti.

Na redovnoj sjednici Skupštine akcionara Plantaža, održanoj ove sedmice, razmatrani su i usvojeni Finansijski izvještaji o poslovanju za prošlu godinu, kao i Izvještaj nezavisnog revizora.

„Pozitivno mišljenje revizora potvrđuje da su finansijski izvještaji kompanije pripremljeni u skladu sa zakonskim propisima, uz visok nivo transparentnosti, tačnosti i usklađenosti sa računovodstvenim standardima, čime se, dodatno, jača povjerenje akcionara, vlasnika i šire javnosti“, navodi se u saopštenju.

Iz kompanije su rekli da su Plantaže u prošloj godini ostvarile najveći prihod u posljednjih deset godina – 34,9 miliona EUR, što predstavlja rast od sedam odsto u odnosu na prethodnu godinu.

Akcije Crnogorskog Telekoma i Hotelske grupe (HG) Budvanska rivijera ostale su na prošlosedmičnih 2,3 EUR odnosno 7,3 EUR. I dionice Instituta “Simo Milošević” zadržale su se na prošlosedmičnih 58 EUR.

Ukupan promet na Montenegroberzi u junu je iznosio 75,37 miliona EUR.

„U poređenju sa junom prošle godine, promet je veći skoro 4,5 hiljada odsto. Prosječan dnevni promet u prošlom mjesecu iznosio je 3,59 miliona EUR”, navodi se u Biltenu Montenegroberze.

U junu su, tokom 21 dana trgovanja, zaključene 102 transakcije.

Ukupan promet u junu na prime tržištu iznosio je 156,89 hiljada EUR, a sklopljeno je 30 transakcija.

U istom periodu, na standard tržištu sklopljeno je devet transakcija, a promet je iznosio 4,04 hiljade EUR.

