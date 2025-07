Završen ljetnji vojni kamp

Podgorica, (MINA) – Nikolaj Zejak, Aleksandra Obradović i Dario Stojimenov proglašeni su za najbolje polaznike ovogodišnjeg Ljetnjeg vojnog kampa za mlade, čiji je završetak danas svečano obilježen na školskom brodu Jadran.

Ljetnji vojni kamp za mlade realizovali su Ministarstvo odbrane i Vojska Crne Gore (VCG), sa ciljem približavanja vojnog poziva mladima i pružanja jedinstvenog iskustva kroz vojne sadržaje i aktivnosti.

Iz Ministarstva odbrane kazali su da je kamp trajao dvije sedmice, tokom kojih su srednjoškolci iz Crne Gore i Sjeverne Makedonije imali priliku da steknu vojničko iskustvo i osjete duh zajedništva kroz život u kasarni, učenje strojevih radnji, topografije, obuke u preživljavanju u prirodi, kao i kroz rafting, alpinizam, krstarenje “Jadranom” i niz drugih aktivnosti.

Navodi se da je na svečanoj ceremoniji zatvaranja, diplome i nagrade učesnicima uručio načelnik Odjeljenja za ljudske resurse Generalštaba VCG, kapetan fregate Goran Pajović, koji je istakao da je Kamp podsjetnik da snaga pojedinca dolazi kroz sinergiju kolektiva.

“Vojska nije samo institucija, već zajednica ljudi spremnih da budu tu jedni za druge. Možda, za neke od vas, ovo bude i prva stepenica ka profesionalnom putu u odbrambenom sistemu naše zemlje”, kazao je Pajović.

On je poručio da lekcije Ljetnjeg vojnog kampa prevazilaze vojnu obuku, da donose samopouzdanje i spremnost da se doprinese zajednici, vjeruje osobi pored tebe i zajednički prevazilaze prepreke.

“Vi ste najbolji pokazatelj da kada se mladima pruži prilika – da je znaju iskoristiti, zato vas ohrabrujem da i dalje tražite izazove, da se ne plašite težih puteva, jer upravo oni vode ka napretku”, istakao je Pajović.

