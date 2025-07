U ponedjeljak isključenja struje u više opština zbog radova na mreži

Zbog planiranih radova na mreži, u ponedeljak 7. jula, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: Duške, Jablan, Ljevaja, Krkor, Kami, Lijeva Rijeka, Grbi Do, Kraljevac, Brskut, Dubaja, Lopate, Slacko, Gomilice, Širalija, Mali Raj, Veruša, Han Garančića, Opasanica, Ljevorečke Tuzi, Uvač, Pajkov Vir, odmaralište Veruša, Mokra, Bukumirsko jezero i Ubogi Do, Ulice Igmanska, Kadinjače, Triglavska, Plavska, Vardarska i dio naselja oko otpada Toskić preko rijeke Ribnice, Dio Donjih Kokota, Farmaci ispod magistrale, Gradac, dio Brskuta, Cerovice, Naselje oko Tarine garaže – Ulica Jelene Balšić, Miladina Popovića i dio Ulica AVNOJ-a, Staniseljići, Naselje oko Savinog potoka: Ulica Iveze Vukova, Ulica Đulje Jovanoviće, Ulica Valtazara Bogišića i dio Ulica CASNO-a, Dio Kakaricke prema Vrelima.

– u terminu od 08:30 do 12 sati: Ulica Džordža Džeksona.

Zeta

– u terminu od 09 do 15 sati: Dio Srpske.

Podgorica/Tuzi

– u terminu od 08 do 15 sati: Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gurec, Kuće Rakića, naselje oko groblja, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Dinoša, Planinica, Ljuljanovići, Stanaj Adžaj, Trgaja, dio oko Cijevne, Pikalje, Prifte i Selište.

Danilovgrad

– u terminu od 07 do 15 sati: “Ždrebaonik, Luke, Počijevka, Kruščica, Sige, Ljututuk, Jama Žarića, Klanica, Farma koka, Šabov Krug, Donje Selo, Gorica, Međice, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića, Slatina, Dolovi Kovački, Poljica, Ivanj Uba, Topolovo, Borov Do, Jablan, Bzo i Studeno (kratktorajna isključenja),

– u terminu od 07 do 15 sati: Ministarstvo odbrane (Taraš) i Vučica, dio Novog Sela.

Cetinje

– u terminu od 08:30 do 13 sati: Gornji dio Donjeg kraja, gornji dio Bulevara, dio Jabučke ulica, dio Predgrađa i dio oko kružnog toka.

Nikšić

– u terminu od 08 do 11 sati: Vardarska, Hotel Onogošt, Dom Zdravlja, Bolnica, Auto moto, Mlin, Gimnazija, Drvoimpex zgrada, Tehnopolis, ul. Nikole Tesle, ul. Danila Bojovića, Staro Pazarište, ul. Vuka Karadžića, OŠ Mileva Lajović, ul. Milica Vučinić, Školski Centar, Naselje Blaža Jovanovića, ul. 6. Crnogorske, ul. Alekse Backovića, Neksan, Rudo Polje, Tempo, Ul. Narodne Omladine, Zgrada Joković, Zgrada Sindikata, Tempo, Zgrada Neksan Gvozdenice, dio Kličeva, Prijespa, PP Progres, Šljunkara, GP Gračanica, Rubeža, ul. Vuka Karadžića, Oštrovac, Humci, naselje Buda Tomovića, Pjastera, Koni, Bršno, Ozrinići, Gračanica(Romsko Naselje), Mljekara Srna, Žirovnica, Budo Tomović (Janjušević), Metalik Miljanić, Gradačka Poljana, Gora Ćeranića, Smoljevina, Gvozd, Prekića Polje, Vučje, Ivanje, Bukovik, Seoca, Granice, Lukovo, Dragovoljići, Bunići, Risji Do, Laz, Gradnja Inženjering, ICM, Župa Nikšićka, Rudnik boksita Seoca.

– u terminu od 08 do 15 sati: Ul. Straševska, Ul. Stubička, Ul. Željeznička, dio Kličeva, dio Žirovnice, dio Rubeža.

– u terminu od 08:30 do 17 sati: Svi potrošači sa područja Banjana, Grahova, Vilusa, Petrovića, Velimlja, Trubjele koji se napajaju sa TS 110/35/10 kV Vilusi.

Plužine

– u terminu od 08 do 15 sati: Miljkovac.

– u terminu od 08 do 16 sati: Unač, Repetiror Unač, Trsa, Podmilogora, Nedajno, Pišče, Boričje, Boričko Brdo, Seljkovac, Borkovići, Dubljevići, Vrošnica, Bezuje Mala Crna Gora.

Bar

– u terminu od 08 do 14 sati: Dio naselja Đuričine Vode, dio potrošača oko hotela Galeb.

Ulcinj

– u terminu od 08 do 14 sati: restorani i dio kućica sa desne strane od restorana prema račvi.

Kotor

– u terminu od 07 do 09 sati: kompletno područje Stoliva.

Andrijevica

– u terminu od 09 do 14:30 sati: dio Božića, Sela: Slatina, Zabrđe, Trešnjevo, Izbjegličko Naselje Soko Štark I dio sela Seoce i Prisoja.

Berane

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Kaludra.

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 15 sati: Nikoljac-Rogojevići, Šljemena, Stožer, Potkrajci

– u terminu od 08 do 16 sati: Žurena, Brestovik, Pašića polje, Kostići, Laholo, Kaševari, Dubovo, Potoci, Brzava, Femića krš, Prijelozi, Zagrad.

– u terminu od 09 do 15 sati: Crnča, Radulići, Ivanje, Godijevo, Goduša, Vrbe, Crhalj, Kradenik, Korita, Osmanbegovo selo, Ličine, Sipanje, Stubo, Vrh, Negobratina, Sušica, Đalovići, Čampari, Dupljaci, Moravac, Lazovići, Imako, Tržni centar ‘Imperijal’.

– u terminu od 09 do 16 sati: Zaton – Klinac, Boljanina, Ravna rijeka, Kaševari, Sutivan, Muslići, Jagoče, Pavino polje, Njegnjevo – novo selo, Banje selo, Lješnica, Srđevac, Požeginja, Rasovo, Kostići, Cerovići, Muslići, Selakovići, Grančarevo, Ujniče, Glibavac, Tomaševo, Drndari, Pape, Potrk, Obod, Žaljevo, Lijeska, Galica, Sokolac, Pisana jela, Šljemena, Barice, Ribarevine, Ostrelj, Ramčina, Zaton.

Kolašin

– u terminu od 08 do 16 sati: Dom zdravlja, Bolnica, Bašanje brdo, Industrijsko, Izbjegličko, SM polje, Vodenica, Vijenac, Željeznička stanica, Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje, Traforeon Breza, Padež, Moračka Bistrica.

Mojkovac

– u terminu od 08 do 13 sati: Lepenac-Cer.

– u terminu od 08 do 15 sati: Gornji Lepenac, Feratovo polje, Pržišta, Matovine, Rudnica.

Plav

– u terminu od 07:30 do 14:30 sati: Uže gradsko jezgro Plava – Naselje u blizini Šabovića Đžamije, dio ulice Šabovića, dion Završke ulice.

– u terminu od 07:30 do 17:30 sati: Sela: Skić, Komarača, Meteh, Jara, Babino Polje, Korita, Vojna Pošta, Prnjavor, Malo Selo, Đurička Rijeka, Ski Lift, Hoti, Vojno Selo, Hakanje.

Pljevlja

– u terminu od 09 do 17 sati: Petine, Vitine, Čestin, Romač, Lugovi, Kovačevići, Kržava, Mrčići, Srečanje, Sirčići, Čardak, Selišta, Brda, Borišići, Obradović, Krćevine, Dužice, Stražice, Vukšići, Plansko, Ski lift, Zajdni Do, Varine, Bujaci, Borova, Gradina, Vodno, Rabitlje.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Honsiće.

Žabljak

– u terminu od 09 do 17 sati: Tmajevci, Meždo, Lazar, Tepačko Polje, Stijepović, Englezi, Borje, Ninkovići, Lukšić, Šumanovac.

Šavnik

– u terminu od 09 do 17 sati: Dobra Sela, Previš, Mtel repetitor, Godijelja, Grabovica, tunel Ivica, motel Provalija, Vrtoč Polje, Bukovica, fabrika vode Diva u Donjoj Bukovici, Borovac, Bijela.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

