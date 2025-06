Okupljeni na Slaviji odali poštu stradalima u Novom Sadu

Beograd, (MINA) – Protest studenata u blokadi pod nazivom Vidimo se na Vidovdan zvanično je počeo u 19 sati na Trgu Slavija u Beogradu.

Početak protesta kasnio je sat vremena u odnosu na program koji su organizatori ranije objavili, pošto su hiljade ljudi pristizale i nakon 18 sati.

Kako prenosi Radio Slobodna Evropa, tačno u 19 sati i 11 minuta okupljeni na Trgu Slavija počeli su 16-minutnu tišinu u znak sjećanja na 16 stradalih u padu nadstrešnice na nedavno rekonstruisanoj Žjelezničkoj stanici u Novom Sadu.

Taj događaj je bio okidač za višemjesečne studentske blokade fakulteta i proteste širom Srbije.

Studenti su tada zatražili da se utvrdi krivična i politička odgovornost za tragediju.

U nastavku programa studentskog protesta, razvijena je velika trobojka, nakon čega će se okupljenima obratiti govornici.

Pristalice vlasti okupile su se ispred Skupštine, gdje se održava “književno veče”.

Studenti od Vlade traže da predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću uputi predlog za raspuštanje Skupštine i raspisivanje vanrednih izbora, kao i da Vlada apeluje na policiju da prekine skup “studenata koji žele da uče” u Pionirskom parku i Trgu Nikole Pašića.

Za oba zahtjeva dali su rok do 21 sat.

Vučić je u petak poručio da “ultimatum nije prihvaćen”.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS