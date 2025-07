Kovilar novi plejmejker Budućnost Volija

Podgorica, (MINA) – Ukrajinski plejmejker Aleksandar Kovilar novi je igrač Budućnost Volija, saopšteno je iz podgoričkog kluba.

Kovilar je nedavno napunio 23 godine, a prošle sezone bio je jedan od glavnih nosilaca igre litvanskog Lijetkabelisa.

On je karijeru počeo u Himiku iz Pivdene, ekipi čije je boje nekada branio dugogodišnji kapiten Budućnosti Suad Šehović.

Nakon ukrajinske lige, Kovilar je igrao u estonskom Tartuu Ulikool, a zatim u Kalevu, sa kojim je stigao do polufinala FIBA Eurokupa, prije nego što se preselio u Španiju, u Obradorio.

Nakon jedne sezone u Španiji vratio se na Baltik – u Lijetkabelis.

Kovilar je bio jedan od najboljih igrača litvanskog tima, kako u domaćem prvenstvu, tako i u Eurokupu, a posebno mu je dobra bila utakmica protiv Valensije, kada je u pobjedi svog tima 106:107, ubacio 25 poena i dodao pet asistencija.

Ukrajinac visok 191 centimetar prethodne sezone bilježio je 13,5 poena, uz 5,1 asistenciju, 2,1 skok i 1,1 ukradenu loptu u svim takmičenjima.

„Košarkaš kojeg su tražile mnoge evropske ekipe odabrao je Podgoricu za svoj dom naredne dvije sezone“, poručili su iz Budućnost Volija u saopštenju objavljenom na sajtu kluba.

