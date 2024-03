Putin: Svi odgovorni za napad u Moskvi biće kažnjeni

Moskva, (MINA) – Ruski predsjednik Vladimir Putin poručio je da će svi koji su odgovorni za napad u Moskvi biti kažnjeni.

On se obratio danas povodom napada u Moskvi, nazivajući pucnjavu u petak veče krvavim terorističkim napadom.

Putin je rekao da su oni koji su učestvovali u napadu pokušali da pobjegnu i pređu u Ukrajinu, prenosi Radio Slobodna Evropa.

On je naveo da su sva četiri direktna izvršioca terorističkog napada, svi koji su pucali i ubijali ljude, pronađeni i privedeni.

“Oni su se pokušali sakriti i krenuli prema Ukrajini, gdje im je, prema preliminarnim podacima, s ukrajinske strane bio pripremljen prolaz za prelazak državne granice”, tvrdi Putin.

Ukrajina je još ranije opovrgnula navode o bilo kakvoj umiješanosti.

Pucnjava se dogodila u koncertnoj sali Krokus siti u Krasnogorsku, predgrađu zapadno od Moskve, nakon čega je izbio veliki požar.

Prema posljednjim podacima, u napadu je poginulo najmanje 115 osoba, dok ih je najmanje 140 ranjeno.

Putin je kazao da je privedeno ukupno 11 osoba, a bezbjednosne službe su ranije navele da su ostalih sedam uhapšenih saučesnici.

On je nedjelju, 24. mart, proglasio danom žalosti i izrazio je saučešće porodicama ubijenih u napadu.

“Teroristi, ubice mogu očekivati samo jedno, mogu očekivati kaznu. Neprijatelji nas neće podijeliti”, naveo je Putin.

