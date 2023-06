OceanGate: Vjerujemo da su putnici iz podmornice poginuli

Vašington, (MINA) – Američka Obalska straža saopštila je da su u okviru polja potrage za turističkom podmornicom Titan pronađene krhotine, dok u kompaniji OceanGate, u čijem je vlasništvu podmornica, vjeruju da su svi putnici poginuli.

Iz Obalske straže su rekli da su krhotine pronađene nedaleko od olupine broda Titanik, dok se tragalo za podmornicom, čiji je nestanak prijavljen u nedjelju.

Obalska straža je navela da nije jasno da li su pronađeni ostaci u vezi sa nestalom podmornicom, a najavljena je konferencija za novinare u 22 sata po srednjeevropskom vremenu, prenosi BBC.

Kompanija Oceangate objavila je saopštenje u kojem se kaže da vjeruju da su putnici podmornice Titan “nažalost izgubljeni”.

“Vjerujemo da su naš izvršni direktor Stockton Rush, Shahzada Dawood i njegov sin Suleman Dawood, Hamish Harding i Paul-Henri Nargeolet nažalost izgubljeni“, navedeno je u saopštenju te kompanije.

