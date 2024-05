Indeksi u zelenom

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Rast indeksa i pad prometa obilježio je na Montenegroberzi sedmicu u kojoj je najavljeno da će brodska linija između Budve i Dubrovnika početi 29. juna.

Pokazatelj vrijednosti deset najboljih kompanija na Montenegroberzi, MNSE10, ojačao je ove sedmice 1,2 odsto na 1.017,29 poena, a MONEX blago na 15.168,02 boda.

Ministar saobraćaja i pomorstva, Filip Radulović, kazao je na konferenciji za novinare da je ponosan na pokretanje te pomorske veze, jer je ispunio obećanje građanima da će se tokom ove ljetnje sezone uspostaviti nova brodska linija između ta dva grada.

“Zbog toga je bilo značajno što smo, prije nekoliko dana, Luku Budva vratili građanima tog grada. Brodska linija kreće 29. juna, a saobraćaj će se realizovati dva puta dnevno, dva puta iz Budve i dva puta iz Dubrovnika”, objasnio je Radulović.

On je dodao da će ta brodska linija, koju će realizovati katamaran Antonija kapaciteta 242 putnika, značajno rasteretiti granični prelaz između Herceg Novog i Dubrovnika i doprinijeti daljem razvoj turizma u Budvi.

Promet je ove sedmice, u skraćenom trgovanju zbog praznika, iznosio 43,5 hiljada EUR i bio je 35 puta manji od prošlosedmičnog.

Akcije Hotelsko-turističkog preduzeća (HTP) Vektra Boka ojačale su 50 odsto na 15 centi, Željezničke infrastrukture (ŽICG) 9,8 odsto na 1,23 centa kao i kotorskog Napretka blago na 5,43 centa.

Dionice Jugopetrola rasle su 4,7 odsto na 12,99 EUR i Crnogorskog elektroprenosnog sistema (CGES) 2,92 odsto na 1,41 EUR.

Akcije bjelopoljskog Imaka pale su 11,5 odsto na 1,7 EUR, a Crnogorskog Telekoma blago na 2,03 EUR.

Dionice Hipotekarne banke i Veleprodaje Nikšić zadržale su se na prošlosedmičnih šest EUR odnosno 25 EUR.

Iz Monteputa je saopšteno da za nastavak projekta auto-puta Bar-Boljare postoji veliko interesovanje međunarodnih kompanija, što potvrđuje da se kvalitet implementacije može osigurati uz stvaranje novih radnih mesta u Crnoj Gori i transfer znanja i tehnologija.

Iz Monteputa su podsjetili da su crnogorska Vlada i Evropska komisija (EK), kao što je ranije objavljeno, postigle načelni dogovor o podršci nastavku izvođenja dionice Mateševo-Andrijevica, auto-puta Bar-Boljare, koje će biti finansirano iz EU fondova, kredita Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i državnog budžeta.

U skladu s tim dogovorom, pokrenute su odgovarajuće procedure za izbor najpovoljnijeg izvođača radova prema takozvanoj Žutoj FIDIC knjizi, uz poštovanje EBRD procedura nabavki.

Poziv svim zainteresovanim kompanijama da izraze interesovanje objavljen je 24. aprila i biće otvoren 60 dana.

Sedmicu je obilježila informacija da je pozitivan rezultat na crnogorskom bankarskom tržištu na kraju prvog kvartala ove godine zabilježilo svih 11 poslovnih banaka, čiji je ukupan profit iznosio 38,67 miliona EUR.

Najveći profit od 13,29 miliona EUR ostvarila je Crnogorska komercijalna banka, za kojom slijede NLB i Hipotekarna sa dobitkom oko šest miliona, odnosno 5,11 miliona EUR, pokazuju podaci objavljeni na sajtu Centralne banke (CBCG).

