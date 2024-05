BV: Deportacija tamna mrlja na obrazu viteške Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Deportacija bosansko – hercegovačkih izbjeglica tamna je mrlja na obrazu viteške Crne Gore, poručili su iz Bošnjačkog vijeća (BV).

Kako je saopšteno iz BV, predstavnici tog tijela učestvovali su danas u Herceg Novom na memorijalnom skupu povodom 32. godišnjice deportacije.

Predsjednik Izvršnog odbora BV Mirsad Rastoder naglasio je da BV insistira na utvrđivanju istine, odgovornosti i pravde za žrtve zločina.

“Prizivam velike umjetnike koji su Herceg Novom dali dušu u predhodnom vijeku i uzdigli ga do visine grada u koji se rado dolazi, da pomognu Novljanima da pronađu onu tanku liniju između dobra i zla i pronađu snagu da se u njihovom gradu nađe spomenik za civilne žrtve deportacije”, kazao je Rastoder.

On je kazao da nije lako buditi uspavanu savjest društva.

“Najmanje što možemo učiniti jeste da ustanovimo dan sjećanja, da podignemo spomenik, da državni organi urade to što treba, da ovu istragu, optužbu i odgovornost personaliziju, da se u udžbenicima nađu osnovni podaci o ratnim zločinima, da nam djeca ne izlaze iz škola neinformisana”, rekao je Rastoder.

Kako je naglasio, nikome ne spočitavaju kolektivnu krivicu.

“Samo tražimo da se pravosudno utvrdi istina, odgovornost i pravda za žrtve zločina, koje su dio golemog stradanja od genocidne politike devedesetih. Zato apelujemo, pronađite onu spasonosnu crtu između dobra i zla. Ne slušajte manipulatore koji se ogrću “nacionalnom košuljom” kako bi sebe izdigli na prijesto mitomanskog mučenika laži i prevare”, naveo je Rastoder.

Kako je dodao, deportacija je tamna mrlja na obrazu viteške Crne Gore.

“A rane izbjeglica – civilnih žrtava su i naše rane, svakog pojedinca koji dobro misli i sebi i drugima, ali i svom potomstvu i državi”, rekao je Rastoder.

Iz BV su podsjtili da ni poslije 32 godine, taj ratni zločin nad civilima nije dobio sudski epilog u Crnoj Gori.

Oni su pozvali Novljanje i predstavnike državnih institucija, da se pridruže inicijativama za ispunjavanje civilizacijskih zahtjeva koji su odavno poznati.

“Neka vam u tome pomogne slutnja da bi današnjem obilježavanju 32. godišnjice od deportacije vjerovatno prisustvovali svi minuli velikani umjetnosti – na poziv Zuka Džumhura”, poručio je Rastoder.

Memorijalni skup ispred stanice policije u Herceg Novom organizovali su Akcija za ljudska prava (HRA), Centra za građansko obrazovanje (CGO) i ANIMA – Centar za mirovno i žensko obrazovanje, a prisustvovali su članovi porodice jedne od žrtava zločina, zvaničnici iz Vlade, predstavnici Bošnjačkog vijeća, Islamske zajednice, nevladinih organizacija, političkih stranaka, medija i građani.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS