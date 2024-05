Zadržavanje do 72 sata zbog oružja

Podgorica, (MINA) – Beranska policija uhapsila je S.G. zbog sumnje da je izvršio krivično djelo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija, saopšteno je iz Osnovnog državnog tužilaštva u Beranama.

Navodi se da je S.G., nakon saslušanja, određeno zadržavanje do 72 sata.

“Po nalogu Osnovnog državnog tužilaštva u Beranama službenici Uprave policije Odjeljenja bezbjednosti Berane uhapsili su S.G. zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično djelo – nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, osumnjičenom S.G. se stavlja na teret da je u svojim prostorijama neovlašćeno držao veću količinu vatrenog oružja i municije.

Iz Osnovnog tužilaštva su kazali da je izviđaj u toku.

