Termosistem pobjednik turnira na Tuškom putu

Podgorica, (MINA) – Podgorička ekipa Termosistem pobjednik je posljednjeg kvalifikacionog turnira trećeg izdanja manifestacije Basket u mom kvartu, koji je danas odigran na Tuškom putu.

Termosistem, u sastavu Dejan Posuka, Goran Posuka, Dražen Otašević i Dejan Džaković, pobijedio je u finalnom meču Dežurne krivce 19:15 i izborio plasman na završnom turniru u Njegoševom parku.

Termosistem je bez poraza završio grupnu fazu, u četvrtfinalu poslije produžetka, savladao je Grupu građana 17:15, a u polufinalu tim Ernesto 18:10.

Drugoplasirani Dežurni krivci, koji će takođe igrati na završnom spektaklu 22. juna, nastupili su u sastavu Balša Knežević, Filip Popović, Vladimir Đurišić i Nikola Rondović.

Posljednju vizu za takmičenje na kultnom terenu ”Dragan Ivanović” osvojili su su momci iz ekipe Ernesto (Vojislav i Strahinja Đilas, Vojislav Jovanović i Luka Đurđevac), koji su poslije velike borbe i drame u meču za treću poziciju pobijedili Joker.

Nastup na finalnom turniru ranije su izborile ekipe Cetinje, Loptamo i Kobe (turnir u Tološima), G Unit, Comeback i Frulaši (turnir na Starom Aerodromu), te Parni valjak, Republikanci i Limun (turnir u Zelenici).

Nagradni fond završnog turnira iznosi 3.200, od kojih će pobjedniku pripasti 1.700 EUR.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS