Zapljena oružja dokaz odlične saradnje organa sektora bezbjednosti

Podgorica, (MINA) – Koordinirana akcija zapljene oružja u osam crnogorskih opština dokaz je odlične saradnje organa sektora bezbjednosti, ali i realizacije smjernica i prioriteta Biroa za operativnu koordinaciju (BOK), poručili su potpredsjednik Vlade Aleksa Bečić i ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović.

U zajedičkom saopštenju Bečića i Šaranovića navodi se da je današnja zapljena oružja pokazatelj spremnosti da odgovore svim bezbjednosnim izazovima.

“Nastavljamo dalje, timski, hrabro, odlučno i neselektivno u borbi protiv svih oblika kriminala”, poručili su Bečić i Šaranović.

Oni su pohvalili zajednički rad Sektora za borbu protiv kriminala Uprave policije i Regionalnog centra “Sjever”, kojima rukovode Lazar Šćepanović i Haris Đurđević, a koji su, kako su naveli Bečić i Šaranović, uz asistenciju službenika Agencije za nacionalnu bezbjednost sproveli najveću akciju zapljene oružja u posljednjih nekoliko decenija.

“Današnja koordinirana akcija zapljene oružja u osam crnogorskih opština dokaz je odlične saradnje organa sektora bezbjednosti, realizacije smjernica i prioriteta BOK-a, kao i pokazatelj spremnosti da odgovorimo svim bezbjednosnim izazovima”, kaže se u saopštenju Bečića i Šaranovića.

Kako su dodali, posebno ih raduje što sistem bezbjednosti u kontinuitetu pokazuje da su odlučne preventivne aktivnosti koje se svakodnevno sprovode najbolji odgovor kontinuiranim bezbjednosnim izazovima i složenom nasljeđu u ovoj oblasti.

