Bez pomaka u razgovorima Hamasa i posrednika u Kairu

Kairo, (MINA) – Lideri palestinske militantne grupe Hamas nijesu ni drugi dan sastanka u Kairu s posrednicima iz Egipta i Katara postigli napredak u razgovorima o primirju sa Izraelom i ostaju pri zahtjevu da svaki dogovor mora da uključuje prekid rat u Pojasu Gaze, rekli su palestinski zvaničnici.

Jedan neimenovani palestinski zvaničnik upoznat sa tokom razgovora rekao je da je delegacija Hamasa stigla u Kairo s namjerom da postigne dogovor, “ali ne po svaku cijenu”, prenosi Rojters.

“Dogovor mora okončati rat i izbaciti Izrael iz Pojasa Gaze, ali Izrael se još nije obavezao da je voljan to i da učini”, rekao je taj palestinski zvaničnik.

Izrael želi dogovor koji će osloboditi barem neke od oko 130 talaca koje još uvijek drži Hamas, međutim jedan izraelski zvaničnik je naglasio u subotu da se osnovni stav nije promijenio i da Izrael “ni pod kakvim okolnostima” neće pristati na dogovor o okončanju borbi koje vodi s ciljem razoružavanja i trajnog uništenja Hamasa.

Drugi palestinski zvaničnik je potvrdio da su razgovori “pred izazovom jer Izrael odbija da se obaveže na sveobuhvatno primirje”, ali je dodao da je delegacija Hamasa i dalje u Kairu u nadi da će posrednici moći da izvrše pritisak na izraelsku stranu da promijeni stav.

Dok su najnoviji razgovori u toku, stanovnici i zdravstveni zvaničnici u Pojasu Gaze kazali su da je Izrael tokom noći nastavio vazdušne udare širom palestinske enklave, u kojima je stradao veliki broj ljudi.

