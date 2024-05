Mornar sačuvao drugo mjesto i izborio plasman u Ligu konferencija

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri barskog Mornara kao drugoplasirani završili su takmičenje u Meridianbet Prvoj crnogorskoj fudbalskoj ligi i prvi put u klupskoj istoriji izborili plasman na evropsku scenu.

Mornar je u posljednjem kolu, pred svojim navijačima, savladao plavsko Jezero 1:0.

Odlučujući pogodak postigao je Aleksandar Vujačić iz jedanaestercam, u drugom minutu sudijskog dodatka.

Posao Barana olakšala je Budućnost, koja je u Petrovcu poražena 3:1 i završila na trećem mjestu.

Budućnost je povela autogolom Alekse Vujovića u 51. minutu.

Izjednačio je Petar Đuričković u 59, a pobjedu domaćinu donijeli su Adnan Bašić u 69. i Nikola Zvrko u 78. minutu.

Dečić, koji je u prošlom kolu osigurao titulu prvaka, pobijedio je tivatski Arsenal 3:1, golovima

Abdulsameda Abdulahija u 29. i 60. i Anela Asovića u 40. minutu.

Počasni pogodak za Arsenal postigao je Aleksa Ćetković u 76. minutu.

U derbiju začelja Jedinstvo je na DG areni savladalo Mladost 2:1 i preuzelo osmo mjesto na tabeli.

Mladost će za opstanak u Prvoj ligi boriti protiv Otranta, dok će Jedinstvo ići na Podgoricu.

Domaći sastav u vođstvo doveo je Ruzvelt Sousa Neto u 18. minutu.

Poravnao je Žarko Korać u 35, a pobjedu bjelopoljskom timu donio je Brandao de Sousa u četvrtom minutu sudijske nadoknade prvog poluvrermena.

Rudar, koji je ranije izgubio šanse za opstanak, pobijedio je u Pljevljima ekipu Sutjeske 2:1.

Pljevljaci su slavili golovima Bismarka Apije u 54. i Jasmina Muhovića u 87. minutu.

Jedini pogodak za Sutjesku, desetak minuta ranije, postigao je Boško Guzina.

Dečić je trofej, prvi u klupskoj istoriji, osvojio sa 70 bodova.

Mornar je drugi sa 64, dok je trećeplasirana Budućnost osvojila je 61.

Na četvrtom mjestu je Sutjeska sa 53, dok je peto Jezero sa 51 bodom.

Plasman u Prvu ligu izborio je Bokelj.

