Traže milionsku odštetu zbog pilotaže u Boki

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ročište po tužbi hercegnovske kompanije Sea Pioneer (SP) protiv države odnosno Ministarstva saobraćaja i pomorstva odloženo je za kraj juna.

Pobjeda piše da je ročište odloženo kako bi se pribavile presude Upravnog suda kojima su poništene odluke Komisije za koncesije i Vlade u vezi sa pilotažom u luci Kotor i Bokokotorskom zalivu iz 2018. odnosno 2020. godine.

Iako je u tužbi navedeno da zbog nemogućnosti da obavljaju posao pilotaže traže 1,2 miliona EUR odštete, taj iznos će precizirati nakon finansijskog vještačenja. Ovoj kompaniji i Luci Kotor Vlada je u junu 2020. godine dodijelila koncesiju na pet godina, dok je ponuda treće kompanije Boka Pilot & tug boat services odbijena.

Ugovor je, kako navode, potpisan u avgustu 2020. godine na osnovu kog je SP bio dužan da unaprijed plaća godišnju koncesionu naknadu od 20 hiljada EUR.

Oni su ukazali na to da su krajem 2022. godine od MKI dobili rješenje o odobrenju vršenja pilotaže, ali da od tog trenutka država nije ispoštovala ništa od ugovorenih obaveza. U međuvremenu je Upravni sud, po tužbi kompanije Boka Pilot poništila odluku Vlade na osnovu koje su SP i Luka Bar zaključile ugovore o koncesiji sa državom.

Vlada, na čijem čelu je u to vrijeme bio Dritan Abazović, je u aprilu prošle godine, zaključkom odredila da pilotažu obavlja samo Luka Kotor, a Upravu pomorske sigurnosti i upravljanja lukama (UPSUL) zadužila da pokrene proceduru za dodjelu koncesije.

Time je, kako navode u tužbi, SP u potpunosti isključen iz ovog posla, a Luci Kotor je dat ekskluzivitet da jedino ona može pružati usluge lučke pilotaže do okončanja postupka dodjele koncesije. Bivši premijer Abazović je tada kazao da to ne znači favorizovanje bilo koje kompanije koja se bavi pilotažom, od kojih je samo Luka državna.

SP traži odštetu jer tvrdi da su zbog učešća na tenderu morali da ulože preko milion, vjerujući da će ugovor biti realizovan, a potražuju i izgubljenu dobit koju bi ostvarili da su radili taj posao pet godina. U tome ih je, kako tvrde, spriječio nezakoniti rad institucija, a Vlada je sve poništila zaključkom koji je samo objavljen na sajtu, bez direktnog obraćanja njima.

Država, s druge strane, spori njihovu tužbu, navodeći da ih nijesu obavezali da obezbijede opremu i ljudstvo, uz napomenu da su to već posjedovali, jer su godinama obavljali posao pilotaže. Negiraju da im je prouzrokovana šteta nezakonitim radom, navodeći da je odluka o koncesiji sudski poništena, zbog čega je Vlada u aprilu prošle godine i donijela zaključak. Optužuju SP da su oni ti koji su kršili zakon, jer nijesu platili 146 hiljada EUR za 2020. i 2021. godinu, ne sporeći da su naknadu za 2022. godinu na iznos od 205,8 hiljada EUR izmirili.

Da je potrebno sprovesti postupak za dodjelu koncesije, navodi se u mišljenju Agencije za zaštitu konkurencije (AZK) koje su im prije godinu tražili iz SP. Ocijenili su da bi sva preduzeća koja ispunjavaju zakonske uslove trebalo da budu u istom položaju odnosno da obavljaju ovu uslugu do završetka dodjele koncesije. S druge strane, nijesu registrovali zloupotrebu dominantnog položaja, imajući u vidu da Luka Kotor ovu djelatnost obavlja na osnovu odobrenja države, a ne po sopstvenom nahođenju.

