Slovački premijer ranjen u pucnjavi

Bratislava, (MINA) – Slovački premijer Robert Fico ranjen je u pucnjavi koja se danas dogodila u gradu Handlova, javljaju agencije.

Fico je, kako prenosi Radio Slobodna Evropa, prevezen u bolnicu, a osumnjičeni je priveden.

Zamjenik predsjednika parlamenta Lubos Blaha potvrdio je incident tokom sjednice parlamenta i odgodio je do daljeg.

Incident se dogodio ispred Doma kulture, gdje je Fico trebalo da se sastane sa simpatizerima.

Policija je zatvorila mjesto događaja.

