Crnogorske odbojkašice bolje od Islanda

Podgorica, (MINA) – Ženska seniorska odbojkaška reprezentacija Crne Gore pobijedila je večeras u portugalskom Santo Tirsu selekciju Islanda 3:1 (25:14, 27:25, 20:25 i 25:18), u meču drugog turnira CEV Srebrne lige.

Do pobjede, treće u dosadašnjem dijelu takmičenja, došla je nakon sat i 41 minut igre.

Crnogorske odbojkašice u prva dva meča slavile su upisale protiv Farskih Ostrva i Gruzije u Podgorici.

Izabranice selektora Milorada Krunića sjutra u 22 sata igraće protiv Portugala.

