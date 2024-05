Akademija i Čačak šampioni

Podgorica, (MINA) – Akademija, za koju su nastupale Anja Popović i Čačak, koji su činili Vladan Stojanović i Jakov Vukčević, pobjednici su Studentskog prvenstva Crne Gore u odbojci na pijesku u Baru.

Popović i Čakar, studentkinje Ekonomskog i Prirodno-matematičkog fakulteta pobijedile su finalnom meču, nakon preokreta, ekipu Morače, Tamaru Jašović sa Elektrotehničkog i Anastasiju Krgović sa Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje, rezultatom 2:1 u setovima.

Kao trećeplasirana završila je ekipa Univerziteta Donja Gorica, za koju su nastupale Teodora Stanković i Nevena Brajković sa Univerziteta Mediteran.

U konkurenciji odbojkaša, Čačak, za koji su nastupali studenti Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje iz Nikšića, Vladan Stojanović i Jakov Vukčević, pobijedili su klege sa nikšičkog fakulteta Filipa Čupića i Miloša Vukčevića, koji su nastupali za ekipu Republika Zabjelo 2:0.

U meču za treće mjesto Studentski dom NK, za koju su igrali Čedomir Vujačić sa Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje i Jovan Pejović sa Filološkog fakulteta.

Organizatori šampionata, koji je okupio 12 ekipa, bio je Studentski sportski savez, uz podršku Odbojkaškog saveza i Hotela Princes.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS