Rusi u Crnoj Gori glasaju na predsjedničkim izborima

Podgorica, (MINA) – Ruski državljani koji žive u Crnoj Gori danas glasaju na izborima za predsjednika Rusije.

Na glasačkom listiću su četiri kandidata, od kojih je jedini favorit aktuelni predsjednik Vladimir Putin, koji je na putu da obezbijedi još jedan šestogodišnji mandat, piše Radio Slobodna Evropa.

U Crnoj Gori je glasanje na ruskim predsjedničkim izborima organizovano u zgradi Ambasade Rusije u Podgorici.

Biralište će biti otvoreno od osam do 20 sati.

“Kako biste glasali, morate lično posjetiti glasačko mjesto i pokazati pasoš koji je validan”, navodi se na veb stranici Ambasade.

Ambasada je na mreži Telegram navela da će na dan glasanja biti pojačane mjere sigurnosti i kontrole u cilju zaštite bezbjednosti birača i članova izborne komisije.

Na internet stranici i društvenim mrežama Ambasade nema informacija o broju ruskih državljan koji imaju pravo glasa u Podgorici.

U Crnoj Gori zvanično boravi oko 27 hiljada Rusa.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS