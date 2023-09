NE PROPUSTI NAJCOOL PONUDU I DOBIJAŠ ZA 14.99 EURA MJESEČNO PRETPLATU SA COOL RESURSIMA I TELEFON

Podgorica, 31. avgust 2023. – Kompanija MTEL od sjutra ima specijalni paket za mlade Urban Neo 2 COOL koji za samo 14.99 eura mjesečno donosi uz cool resurse i telefon Realme C55 6/128. Za prvih 50 kupaca ovog paketa obezbijeđen je poklon od MTEL-a slušalice Realme Buds Air 3.

Novi korisnici Urban Neo 2 COOL paketa svakog mjeseca dobijaju uz neograničene razgovore u MTEL mreži i 500 minuta za razgovore ka drugim mrežama, kao i 30000 SMS poruka za sve mreže u Crnoj Gori. Uz to dobiće pored 30GB mobilnog Interneta svakog mjeseca i dva Internet dodatka od po 100GB mjesečno za dvije aplikacije po izboru. Korisnik ovog paketa može da bira dvije od sljedeće tri aplikacije : Youtube, Tiktok ili društvene mreže (Facebook, Viber, Instagram, Twitter, Whats App, Wikipedia i mondo GO). Besplatni Internet dodaci za odabrane aplikacije se dodjeljuju prilikom potpisivanja ugovora. Takodje, korisnici COOL paketa u okviru pretplate svakog mjeseca imaju na raspolagganju po 10GB Interneta za zemlje Zapadnog Balkana, takozvanu WB6 zonu (Srbija, BiH, Kosovo, Albanija i Sjeverna Makedonija).

Najnoviji servis Siguran net, koji korisniku obezbjeđuje potpunu zaštitu na Internetu uključen je takođe u pretplatu tokom dvije godine trajanja ugovora. Uz to u okviru pretplate korisnik dobija i besplatan m:Disk dodatak od 100 GB skladišnog prostora.

Ono što će sigurno obradovati sve mlade koji izaberu ovaj paket je i licenca za gledanje HBO Max aplikacije koja je uključena u pretplatu u prvih 12 mjeseci, a u okviru koje korisnik dobija 50GB Interneta mjesečno za reprodukciju materijala sa HBO Max platforme.

Ova ponuda važi uz ugovor na 24 mjeseca. Akcija traje do isteka zaliha telefona.

Detalje o ovoj ponudi možete naći na linku:https://mtel.me/Privatni/Mobilna/Postpaid/Paketi-za-mlade

Više informacija o cjelokupnoj ponudi MTEL-a, korisnici mogu naći na Facebook stranici Mtel Imate Prijatelje, Instagram profilu @mtelcg, web site-u www.mtel.me kao i pozivom Korisničkog servisa na broj 1600.

