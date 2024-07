U kompaniji One počela prodaja Z Flip6 i Z Fold6 telefona

Sa olimpijskom vrijednošću zajedništva, One i Samsung otkrivaju novu priču o novoj Galaxy Z seriji

Sa premium karakteristikama nove Z serije i Olimpijskim igrama kao inspiracijom, kompanije Samsung i One svojim korisnicima otkrile su sasvim novu, uzbudljivu priču o novim preklopnim telefonima.

Ova priča o tehnološkoj inovaciji, pionirskim poduhvatima i estetici koja opčinjava, baš poput uređaja uvijek spremnih da nadmaše, savršeno se sklapa sa početkom njihove prodaje u kompaniji One.

„Sa savitljivim ekranima koji omogućavaju nevjerovatnu fleksibilnost i prilagodljivost, ovi telefoni su stvoreni za one koji od svojih uređaja očekuju više. Naša misija je, kao i uvijek, da pružimo najbolje moguće korisničko iskustvo, a vjerujemo da su novi Z Fold6 i Flip6 telefoni upravo ono što će ispuniti i nadmašiti mnoga očekivanja“, rekao je Darko Ćurić, menadžer prodaje za teritoriju Crne Gore u kompaniji Samsung.

Inspirativna promocija nove Z serije potvrdila je da dvije kompanije povezuju zajedničke olimpijske vrijednosti. Samsung Electronics Co., Ltd, višedecenijski je svjetski olimpijski i paraolimpijski partner, a kompanija One ponosno stoji uz Crnogorski olimpijski komitet kao Olimpijska mreža Crne Gore.

„Samsung, kao globalni partner Olimpijskih igara, pokazuje svoju posvećenost izvrsnosti i inovaciji na svjetskom nivou. S druge strane, One se ponosi snažnom podrškom crnogorskim olimpijcima i doprinosom širenju olimpijskog duha u našoj zajednici. Kako Olimpijske igre u Parizu počinju za samo dva dana, odlučili smo da ovaj događaj posvetimo upravo tim vrijednostima koje nas inspirišu i povezuju“, poručio je Miraš Šljivančanin, menadžer Sektora za uređaje u kompaniji One.

„Početak Olimpijskih igara iščekujemo za samo dva dana, i ne možemo biti uzbuđeniji zbog sinergije koju ovaj trenutak donosi. Olimpijske igre i naši novi telefoni dijele zajedničke vrijednosti – inovativnost i inspiraciju – pod sloganom „Otvorenost uvijek pobjeđuje“, rekao je Darko Ćurić, ispred kompanije Samsung.

Budući da svojim naprednim tehnologijama i posebnošću nesumljivo sa sobom nose i uzbudljiva iskustva, novi modeli Samsung Z Flip6 i Z Fold6 u svijetu tehnologija predstavljaju iskorak – saglasna je crnogorska džudistkinja Jovana Peković, koja je uz našu tekvondo reprezentativku Anđelu Berišaj, prisustvovala događaju upriličenom u One poslovnici na Rimskom trgu.

„Olimpijske igre su najinspirativnija sportska smotra na planeti baš zato što predstavljaju izvrsnost, postignuće, trud, zalaganje i zajedništvo. Upravo zbog toga nije čudno da velike kompanije u svijetu, baš poput prvog crnogorskog telko operatora, kompanije One i kompanije Samsung, takođe čine dio ovog važnog pokreta i žele da svojim primjerom promovišu ove vrijednosti. U ovu priču o inspiraciji, savršeno se uklapa i nova priča o Z seriji koju smo večeras doživjeli“, istakla je je Jovana Peković, crnogorska reprezentativka u džudou.

Sve one koji su već rezervisali i na samom događaju kupili Z Flip6 ili Z Fold6, u čast ove posebne večeri, čekao je vrijedan poklon. Tako su oni koji nisu oklijevali u svom izboru, uz svoj telefon mogli dobiti njegov savršen par- Samsung Galaxy Watch6.

U kompaniji One ističu da nešto drugačiji pokloni ipak očekuju i ostale One korisnike koji su napravili rezervaciju tokom perioda pretprodaje. Objašnjavaju da, ukoliko svoju kupovinu realizuju do 15.avgusta, mogu računati na originalnu masku za svoj novi Flip Ili Fold, ali i znatno nižu cijenu koju ostvaruju kroz povrat svog starog uređaja i podršku kompanije Samsung.