IPC Tehnopolis i kompanija One: Inovacija nastaje uz odvažnost i podršku

Inovacija nastaje iz dobre ideje, ali i odvažnosti u misiji da se zamisao hrabro pretoči u djelo. Crnogorska start up zajednica pokazuje ogroman potencijal, a pravo mjesto za njen razvoj je Inovaciono preduzetnički centar Tehnopolis iz Nikšića, koji zajedno sa partnerima u okviru programa BoostMeUp, nastavlja da pruža podršku koja je u svijetu inovacija uvijek važan faktor uspjeha.

U okviru predakceleracijskog programa u koji se uključio prvi crnogorski telko operator, kompanija One, svoje ideje u ovom trenutku razvija 10 timova.

Wine & AI, Starko i SafeBox tri su priče koje donose razliku u različitim oblastima života i poslovanja.

Wine & AI – Tehnologija koja povezuje ljude i vino

Mediteran i dobro vino uvijek su povezani. Crna Gora sa svojim vinima nudi kvalitet koji je jedan od razloga da turisti posjete našu zemlju i iz nje ponesu najljepše uspomene, ali i zbog koga je to jedan od najznačajnijih poljoprivrednih proizvoda koje izvozimo.

U zemlji u kojoj se vino proizvodi sa znanjem i ljubavlju, što znalci i zaljubljenici jasno prepoznaju, Wine & AI nudi platformu koja ih povezuje sa proizvođačima.

”Naš tim radi na razvoju digitalne platforme ”Vino i ja” koja povezuje vinare i ljubitelje vina kroz inovativnu, marketinšku i tehnološku transformaciju vinske industrije. Naša misija je da probudimo emocije i olakšamo izbor vina potrošačima koristeći kreativne sadržaje i napredne tehnologije poput OR kodova, vještačke inteligencije i blockchain-a, kako bi kreirali neraskidivu vezu između proizvođača i potrošača”, rekao je Džemal Lekić u ime ovog start up-a.

Lekić objašnjava da program BoostMeUp nudi značajnu pomoć, posebno u kontekstu mentorske i finansijske podrške kroz koju razvijaju demo verziju platforme.

”Ovo će nam omogućiti bržu validaciju ideje i otvoriti vrata ka daljem razvoju i tržištu. U tom kontekstu, veoma je značajno učešće kompanije One koja je učesnicima pružila ekspertizu, dok u perspektivi može biti most i poveznica sa budućim korisnicima platforme”, rekao je Lekić dodajući da će to značajno olakšati lansiranje proizvoda i ubrzati put do prvih kupaca.

”Naš sljedeći cilj je lansiranje na domaćem i širenje na susjedna tržišta u želji da postanemo ključni igrač u digitalizaciji vinske industrije u regionu”, zaključio je on.

Starko- Alat koji olakšava organizaciju poslovanja

”Uz Starko, upravljanje projektima pojednostavljeno je uz alat koji vam pomaže da organizujete svoj rad, timove i klijente”, obećava svojim korisnicima ovaj tim inovatora koji se bavi project i ticket menadžmentom.

”Malim i srednjim, kao i velikim preduzećima naš start up omogućava da olakšaju svoje poslovanje, kako kroz vođenje tima, fajlova, menadžovanje projekata, tiketa i zadataka”, rekao je u ime svog tima Pavle Čvorović.

”Alati za upravljanje proizvodima i podršku korisnicima stvorili su jaz između proizvoda i korisnika, a naš cilj je da to promijenimo. Naš cilj je da pojednostavimo proces i učinimo da se osjećate kao da radite sa svojim korisnikom, kako biste unaprijedili svoj proizvod”, dodao je njegov kolega Stefan Vukmanović.

Starko tim ističe da je BoostMeUp u slučaju njihove ideje pružio najveću podršku u kontekstu komunikacije problema i rješenja.

”To nam je suštinski najviše pomoglo u prodaji, dok će u budućnosti ova vještina biti od značaja u kontekstu traženja investicija i kontaktu sa korporacijama i većim kompanijama”, objasnili su dodajući da je kompanija One najviše pomogla u oblikovanju samog proizvoda.

”Svojim iskustvom i ekspertizom pomogli su nam da shvatimo kako timovi u velikim korporacijama naš proizvod mogu koristiti. Naše želje i napori idu ka tome da mi razvijemo i dodamo još neke AI slojeve našoj aplikaciji koji će je učiniti dodatno korisnom”, zaključili su planovima za budućnost.

SafeBox- Sigurna kutija koji doprinosi crnogorskom turizmu

Crna Gora je destinacija koju turisti biraju zbog njene impresivne prirode, koja blista u planinama ostavljajući isti utisak sve do juga, do njenih plaža koje važe za jedne od najljepših koje su ikada posjetili.

Ipak, njihova konačna ocjena zavisi od brojnih faktora, među kojima najviše znače dobra vazdušna povezanost, hotelska ponuda i infrastruktura. Međutim, kažu u timu SafeBox, kao turistička destinacija moramo voditi računa o detaljima koji su presudni da se popenjemo za stepenicu više. Takva je kažu, upravo njihova ideja.

”Mi smo osmislili bezbjedno mjesto na kojem turisti i lokalno stanovništvo mogu da smjeste svoje privatne stvari dok provode vrijeme na plaži. Ovo je naša početna zamisao, koja ipak lako nalazi svoju primjenu i na drugim mjestima, poput tržnih centara, aerodroma, skijališta itd.”, rekao je Jovan Đurić predstavljajući ideju svog tima.

Govoreći o razvojnom putu start up-a, Đurić kaže da su mentori iz kompanije One bili aktivni u BoostMeUp programu, te da je u njihovom slučaju, ekspertiza i stručnost tima prvog crnogorskog telko operatora pomogla u razvoju hardverskog dijela.

”Iako imamo stručnjake u našem timu, za skalabilnost bili su nam potrebni savjeti, u čemu su nam pomogli stručnjaci iz kompanije One, a njihovi uvidi su nam zaista mnogo značili”, istakao je on , navodeći da će početak realizacije najprije obuhvatiti nekoliko crnogorskih plaža, no da ideja ima potencijala za širenje, do svih djelova naše obale, a zašto da ne- i šire.

Nosilac programa BoostmeUp je Inovaciono preduzetnički centar Tehnopolis, a partneri su> Naučno-tehnološki park Crne Gore, Univerzitet Crne Gore, ICT hub Beograd, Kompanija One Crna Gora, Elektroprivreda Crne Gore i Fond za zaštitu životne sredine – Eko Fond. Program su podržali Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija i Vlada Crne Gore.