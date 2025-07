Vrijeme za sebe je novi luksuz, i Portonovi to zna

U modernom svijetu luksuz sve više jeste slobodno vrijeme i vrijeme posvećeno sebi. Briga o tijelu i zdravlju postala je jedan od ključnih elemenata savremenog načina života, a Portonovi je tu filozofiju pretočio u konkretne sadržaje koji svakodnevno inspirišu posjetioce i članove zajednice da žive aktivno, svjesno i kvalitetno.

Tokom ljetnje sezone, Portonovi trening studio organizuje raznovrsne sportske sadržaje na otvorenom, iskusno kombinujući fizičku aktivnost sa prirodom i mediteranskom atmosferom rizorta.

Svake srijede, na atraktivnoj lokaciji helipada, održavaju se časovi joge na otvorenom. Male grupe, stručni instruktori i zalazak sunca sa prelijepim pogledom pružaju učesnicima potpuno iskustvo relaksacije i regeneracije.

Za one koji preferiraju intenzivniji tempo, svakog četvrtka organizuju se funkcionalni treninzi na otvorenom, fokusirani na snagu, izdržljivost i ukupnu fizičku spremnost.

„Kada ljudi vježbaju napolju, tijelo reaguje drugačije, brže se opuste, više se povežu sa sobom i okolinom. Želimo da ponudimo iskustvo koje traje i nakon treninga” kaže Filip Vujadinović, menadžer Portonovi trening studija.

Portonovi ne zaboravlja ni one najmlađe. U junu su uspješno organizovane dječje sportske igre, a program se nastavlja kroz popularni Portonovi Aqua Fun, koji će se održati 13. jula. Djeca uzrasta od 4 do 12 godina moći će da učestvuju u vodenim igrama, štafetama, klizanju po mokrim stazama i timskim izazovima.

I ove godine, Portonovi je imao čast da bude domaćin jednom od najznačajnijih sportskih događaja u region 3×3 Montenegro Lite Quest turniru. Na ovom prestižnom takmičenju nastupile su ekipe sa samog vrha svjetske 3×3 scene, među kojima se ističu Liman (7. mjesto na svjetskoj rang listi), Novi Sad (21.) i Podgorica Kodio (31.). Pored vrhunskih mečeva u takmičarskom dijelu, turnir je obogaćen i revijalnim utakmicama veterana, kao i dječijim turnirom, čime je dodatno naglašen njegov karakter sportskog događaja koji okuplja sve generacije.

Dugogodišnja saradnja sa Triatlon klubom Herceg Novi omogućila je realizaciju dvije značajne trkačke manifestacije koje upotpunjuju sportski kalendar Portonovog.

Trka Portonovi Summer Rise tradicionalno obilježava prvi dan ljeta. Ove godine održano je šesto izdanje ove izazovne trke od Portonovog do vidikovca Zmijica, gdje su oboreni i rekordi staze. Uz trkače, i rekreativci su imali priliku da učestvuju u pješačkoj turi koja prati istu rutu.

Zimi, Portonovi organizuje New Year’s Run, novogodišnju trku u praznično ukrašenom rizortu. Događaj okuplja trkače svih uzrasta i nivoa kondicije, uz posebne dječje trke, medalje i prazničnu atmosferu.

„Zdrav stil života jedan je od ključnih stubova načina života u Portonovom. Naši klijenti i posjetioci sve više traže sadržaje inspirisane zdravim stilovima života, a mi se trudimo da upravo takvom ponudom odgovorimo njihovim potrebama.“ dodaje Vujadinović.

Sve sportske inicijative koje Portonovi realizuje oslonjene su na infrastrukturu i filozofiju Portonovi trening studija, centralnog mjesta za svakodnevni pokret, zdravlje i kvalitet života.

“Naša misija je da Portonovi ne bude samo destinacija, već mjesto u kojem se živi punim plućima: autentično, aktivno i sa svrhom,” zaključuje Vujadinović.

Opremljen najmodernijom Technogym opremom, Portonovi trening studio nudi personalne i grupne treninge uz stručno vođenje, prilagođene različitim nivoima kondicije. Članovima su na raspolaganju garažni parking kao i svi sadržaji koji doprinose prijatnom i kvalitetnom iskustvu vježbanja.

Više informacija o Portonovi trening studiju pronađite na sajtu.

