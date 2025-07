Radulović: Više nije moguće pomoći Crnogorskoj plovidbi

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Svi zakonski mehanizmi su iscrpljeni i više nije moguće pomoći Crnogorskoj plovidbi, poručio je ministar pomorstva, Filip Radulović.

On je medijima dostavio fotografije i video zapise koji prikazuju stanje u kojem se brod “Kotor” trenutno nalazi.

Radulović je podsjetio da je 20. juna američka obalska straža (Coast Guard) zaustavila brod u luci Savana zbog kvara na sistemu sigurnog upravljanja, uzrokovanog nedostacima na glavnom i pomoćnim motorima.

On je kazao da razumije nezadovoljstvo pojedinaca zbog odluke o prodaji brodova Crnogorske plovidbe, ali da zakonskog izlaza nije bilo.

“Svi zakonski mehanizmi su iscrpljeni i više nije moguće pomoći Crnogorskoj plovidbi”, istakao je Radulović.

Prema njegovim riječima, kompanija duguje državi oko 37 miliona EUR, dok se troškovi vezani za zaustavljanje broda u luci Savana i dalje gomilaju, a kompanija nema sredstava da ih pokrije.

“Ne možemo više gurati probleme pod tepih. Moramo rješavati višedecenijske izazove, pa i kada su ta rješenja bolna”, poručio je Radulović.

