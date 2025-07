Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Neznatan rast indeksa i značajan pad prometa obilježili su na Montenegroberzi sedmicu u kojoj je Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) zvanično odobrila kredit od 200 miliona EUR za izgradnju druge dionice auto-puta Bar–Boljare.

Pokazatelj vrijednosti deset najboljih kompanija na Montenegroberzi, MNSE10 neznatno je ojačao na 1.162,65 poena, kao i indeks MONEX na 17.514,62 boda.

Promet je iznosio 2,38 hiljada EUR i bio je 28 puta manji od prošlosedmičnog.

Rasle su akcije Crnogorskog elektroprenosnog sistema skoro jedan odsto na 1,16 EUR, a trgovano je i dionicama Veleprodaje i UTIP Crna Gora, koje su sedmicu završile na 25 EUR, odnosno 40 centi.

Na berzi je ove sedmice trgovano i dionicama Eurofonda, koje koštaju 0,95 centi.

Sredinom sedmice iz Ministarstva saobraćaja je saopšteo da je bord direktora EBRD zvanično odobrio kredit od 200 miliona EUR, pod povoljnim uslovima, za izgradnju druge dionice auto-puta, čime su stekli svi uslovi da, nakon izbora izvođača radova, uskoro počne gradnja.

“Odluka EBRD-a predstavlja jasan signal da su ispunjeni svi zahtjevi koje je ta renomirana međunarodna finansijska institucija postavila, uključujući tehničke, pravne, ekološke i proceduralne standarde, što potvrđuje kvalitet pripreme i vođenja projekta od strane nadležnih institucija”, rekli su iz Ministarstva.

Podrška EBRD-a je rezultat predanog i intenzivnog rada svih uključenih strana, kao i povjerenja koje banka ima u rad Ministarstva saobraćaja i Vlade. Takođe, potvrđuje strateški značaj auto-puta Bar–Boljare za regionalno povezivanje i ekonomski razvoj države.

Dan kasnije su izvršni direktori Monteputa i Jugopetrola, Milan Ljiljanić i Vasilis Panagopoulos, potpisali ugovor o zakupu putnog zemljišta i obavljanju pratećih djelatnosti, na osnovu koga će naftna kompanija graditi benzinsku stanicu na odmorištu Gornje Mrke.

Iz Monteputa je objašnjeno da se odmorište Gornje Mrke nalazi na auto-putu Bar-Boljare sa lijeve strane u smjeru iz Podgorice.

„Ugovor je sklopljen na period od 25 godina, s obavezom investicionog ulaganja u izgradnju benzinske stanice s pratećim sadržajima. Zakup na godišnjem nivou iznosi 42,21 hiljadu EUR bez poreza na dodatu vrijednost (PDV), a pored te naknade Jugopetrol će plaćati Monteputu kao zakupodavcu jedan cent za svaki prodati litar goriva na benzinskoj stanici koja će biti izgrađena na zakupljenom zemljištu“, navodi se u saopštenju.

Ministarstvo finansija je krajem sedmice objavilo da je ukupan javni dug Crne Gore na kraju marta iznosio je 4,5 milijardi EUR, odnosno 56,93 odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP).

Uzimajući u obzir depozite Ministarstva finansija, uključujući i 38,48 hiljada unci zlata, neto javni dug Crne Gore, na kraju marta, iznosio je 4,2 milijarde EUR, odnosno 53,15 odsto BDP-a.

Ukupan državni dug na kraju marta iznosio je 4,45 milijardi EUR ili 56,21 odsto BDP-a.

Vlada je ove sedmice, na telefonskoj sjednici, usvojila Informaciju o aktivnostima na postupak obaveznog javnog preuzimanja akcija Instituta „Simo Milošević“, u skladu sa Planom restrukturiranja.

U Informaciji se, između ostalog, navodi da je prvi korak u realizaciji Plana restrukturiranja pokrenut usvajanjem Informacije i potpisivanjem ugovora o zajedničkom djelovanju između Vlade, Razvojne banke, Zavoda za zapošljavanje, Fonda za zdravstveno osguranje, kao jedne strane, i HTP Vile Oliva kao druge, te odluke o preuzimanju Instituta.

Krajem sedmice objavljeno je da će Vlada za 21,76 hiljada akcija Instituta Igalo, odnosno za 5,7 odsto kapitala, izdvojiti 1,26 miliona iz budžeta. Za razliku od Vlade, HTP Vile Oliva će za nešto preko 33 hiljade akcija, što je 8,65 odsto, izdvojiti 1,92 miliona EUR, prenosi Dan.

Akcije manjinskih akcionara, Vlada i HTP Vile Oliva, čiji je vlasnik Žarko Rakčević, planiraju da plate 58 EUR po akciji. To bi značilo da će vlasnici 54,85 hiljada akcija, odnosno nekih 14,35 odsto dionica dobiti blizu 3,2 miliona EUR.

HTP Vile Oliva trenutno imaju 29,2 odsto akcija Instituta, što bi značilo da će nakon realizacije ove trgovine, koja bi trebalo uskoro da se desi, imati blizu 38 odsto vlasništva.

