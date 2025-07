Košarkašice poražene od Poljske, sjutra za sedmo mjesto

Podgorica, (MINA) – Ženska juniorska košarkaška reprezentacija Crne Gore poražena je danas od Poljske 68:54, pa će sjutra igrati za sedmo mjesto na Evropskom prvenstvu u španskoj La Palmi.

Crnogorska reprezentacija meč je odigrala bez povrijeđenih Ljube Andrić i Anđele Rakočević, dok je samo par minuta na terenu provela Janja Dragišić.

Bez jedina dva klasična centra i prvog pleja Crna Gora na startu razigravanja od petog do osmog mjesta nije mogla više.

Poljska je meč počela sa 12:0, dok je Crna Gora prve poene postigla nakon pet i po minuta igre.

U devetom minutu bilo je 24:4, a u 17. razlika je iznosila 27 poena (41:14).

Najefikasnija u crnogorskoj selekciji bila je Milena Vujović sa 16, Marija Sekulović dodala je 15, a Jelena Bulajić 12 poena.

Rival u meču za sedmo mjesto biće poraženi iz duela Italije i Srbije.

