Završen protest, građani i policija se sukobili dva puta

Podgorica, (MINA) – Protest koji je večeras u Podgorici organizovala neformalna građanska asocijacija STEGA povodom dodjele Trinaestojulske nagrade književniku Bećiru Vukoviću, završen je, a okupljenima policija nije dozvolila da dođu do Vile Gorica, gdje je predsjednik parlamenta Andrija Mandić uručio nagrade laureatima.

Na protestu je dva puta došlo do sukoba policije i okupljenih, a oba puta nakon što su građani pokušali da prođu kordon na raskrsnici Beogradske i Ulice Rista Stijovića i dođu do ulaza u Vilu Goricu, gdje je protest i bio planiran.

Policija i okupljeni su se gurali, a policijski službenici su dva puta iskoristili biber sprej.

Građani su tokom drugog sukoba sa policijom gađali jajima i kamenjem.

Na tom području sve vrijeme je bilo pojačano prisustvo policije.

Građani su skandirali “fašisti”, pjevali crnogorsku himnu, kao i crnogorske i partizanske pjesme.

Mandić je Trinaestojulsku nagradu za ovu godinu uručio Vukoviću i grafičaru Velju Stanišiću, dok je muzičar Miloš Karadaglić ranije rekao da ne može da primi nagradu u trenutnim okolnosti.

