Crnogorske rukometašice među 12 najboljih

Podgorica, (MINA) – Ženska rukometna reprezentacija Crne Gore plasirala se u glavnu rundu, među 12 najboljih, na Evropskom prvenstvu za igračice do 19 godina.

Generacija koju predvodi trener Igor Marković nastavak takmičenja izborila je pobjedom protiv Islanda 36:31 u posljednjem kolu grupne faze.

Time je osigurača i učešće na Svjetskom prvenstvu naredne godine.

Veliki i zasluženi uspjeh Anđele Guberinić i saigračica koje su kvalitet dokazale već u prva dva kola – pobjedom protiv Litvanije i tijesnim porazom od Danske, a trijumfom protiv Islanda u meču odluke pokazale da im je mjesto u eliti evropskog rukometa.

Crna Gora je tokom svih 60 minuta kontrolisala dešavanja u dvorani Morača, a podatak da je Island vodio samo jednom (10:9) u 14. minutu, dovoljno govori o izdanju našeg tima koji je diktirao ritam utakmice.

Na polovini meča bilo je 19:16, a sve je riješeno na početku nastavka – pet vezanih golova za vođstvo (26:18) u 39. minutu nakon što je mrežu rivala zatresla Maja Ceklić i siguran put ka drugoj pobjedi na smotri najboljih selekcija kontinenta.

Elena Mitrović je predvodila crnogorski tim do pobjede sa deset golova i dobila je priznanje za igračicu utakmice.

Važan doprinios dale su i Natalija Lekić sa sedam, kao i Sanja Andrijašević i Ksenija Gašević sa po šest golova.

Nedjelja je na prvenstvu slobodan dan, a glavna runda počeće u ponedjeljak.

Sigurno je da će crnogorska elekcija igrati protiv Češke koja je ostvarila maksimalan učinak u grupnoj fazi, dok će drugi protivnik u glavnoj rundi, biti bolji iz večerašnjeg okršaja Mađarske i Poljske.

