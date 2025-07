Ćulafić: Sljedeći korak da zaštitimo Sinjajevinu

Vujović: Crna Gora ostaje posvećena ciljevima UNESCO-a

Podgorica, (MINA) – Crna Gora biće odlučna u ispunjavanju zaključaka Komiteta za svjetsku baštinu i u saradnji sa Opštinom Kotor i ostalim uključenim akterima uspostaviće efikasan sistem upravljanja Prirodnim i kulturno-istoriskim područjem Kotora, istovremeno radeći na unaprijeđenju zakonske regulative.

To je poručila ministarka kulture i medija Tamara Vujović, koja je učestvovala na 47. zasijedanju Komiteta za svjetsku baštinu koji se održava u UNESCO sjedištu u Parizu.

Na Komitetu se tokom višednevnog zasijedanja razmatraju izvještaji o stanju konzervacije dobara svjetske baštine za prošlu godinu.

Vujović je, kako je saopšteno iz Ministarstva kulture i medija, prisustvovala razmatranju izvještaja o stanju konzervacija crnogorskih dobara svjetske baštine upisanih na UNESCO listu – Prirodno i kulturno-istorijsko područje Kotora, Nacionalni park Durmitor i Venecijanska utvrđenja između XVI i XVII vijeka.

Iz tog Vladinog resora su kazali da je Komitet usvojio izvještaje o stanju konzervacije dobara svjetske baštine u Crnoj Gori, područje Durmitor i Venecijanske tvrđave, bez rasprave, naglašavajući neophodnost kontinuirane posvećenosti države za unaprijeđenje stanja očuvanosti dobara prirodne i kulturne baštine.

“Razmatrajući izvještaj o stanju konzervacije Prirodnog i kulturno-istorijskog područja Kotora, Komitet je od države Crne Gore zatražio privremenu suspenziju odobravanja novih građevinskih i razvojnih projekata na Području i bafer zoni, sve do usaglašavanja pravnih, administrativnih i institucionalnih okvira iz relevantnih oblasti”, navodi se u saopštenju.

Ta odluka je, pojašnjava se, uslijedila nakon što je Komitet uzeo u obzir nastojanja države da unaprijedi sistem upravljanja Područjem i učini napore za uspostavljanje dodatnih kontrolnih mehanizama uz unaprijeđenje zakonskih normi.

Iz Ministarstva su kazali da je na taj način Komitet izmijenio prvobitnu odluku o uvođenju moratorijuma na sve nove i sve započete projekte, uključujući one koje imaju pozitivne Izvještaje o procjeni uticaja na baštinu (HIA studije) od 2023. godine, kako je glasila prvobitna verzija odluke Komiteta, objavljena na UNESCO sajtu 4. jula.

Vujović je naglasila da će država Crna Gora biti odlučna u ispunjavanju zaključaka Komiteta, te da će u saradnji sa Opštinom Kotor i ostalim uključenim akterima u najskorijem roku uspostaviti efikasan sistem upravljanja područjem.

To, kako je pojasnila, podrazumjeva efikasnu i jasnu strukturu upravljanja Područjem, reviziju Menadžment plana za područje, što je obaveza od 2019. godine, te izradu Studije procjene kumulativnog uticaja na Područje.

Vujović je istakla da će istovremeno raditi na unaprijeđenju zakonske regulative u saradnji sa nadležnim institucijama.

