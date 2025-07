Huter: Policija pomogla Mandiću u institucionalizaciji šovinizma

Podgorica, (MINA) – Crnogorska policija sinoć je, na protestu u blizini Vile Gorica, pomogla predsjedniku Skupštine Andriji Mandiću u institucionalizaciji šovinizma i sramoćenju 13. jula, kazao je poslanik Demokratske partije socijalista (DPS) Oskar Huter.

Na protestu koji je sinoć održan u blizini Vile Gorica, povodom dodjele Trinaestojulske nagrade književniku Bećiru Vukoviću, policija i građani su se sukobili dva puta.

Huter je, na konferenciji za novinare Kluba poslanika DPS-a, rekao da je policija na sraman i brutalan način intervenisala u odnosu na građane koji su mirno protestovali, među kojima je bio veliki broj intelektualaca, kao i starijih građana, svih vjera i nacija.

„Sinoć je crnogorska policija asistirala srbijanskom državljaninu Andriju Mandiću u instutionalizaciji šovinizma i sramoćenju 13. jula, što je jedini cilj četničkog vojvode, koji svakim postupkom želi poniziti i obesmilitii sve što je crnogorsko“, kazao je Huter.

On je istakao da Crna Gora nema svjetlijeg i svetijeg datuma nego što je 13. jul.

„Tako je crnogorska policija sinoć postala saučesnik u zlokobnom naumu i direktno se podredila tuđim interesima, čiji je izvršilac Mandić, stajući protiv svojih građana“, naveo je Huter.

On je rekao da je policija sinoć građane „pendrekala, prskala i zaprašivala suzavcem, biber sprejem, kako bi Mandić mogao da uživa u velikosrpskom piru“.

Huter je kazao “da je tokom masakra u Medovini više policajaca čuvalo popove i da im nijesu bili važni životi djece, koja su ubijana na samo 50-ak metara od njih”.

Prema njegovim riječima, isto je bilo 1. januara ove godine, kada je u više od pet sati ubijano 13 ljudi.

„Poslije toga je svima postalo jasno da crnogorska polciija nije zainteresovana za živote građana, a sinoć smo, kao i 5. septembra na Belvederu, vidjeli da ih ne interesuje ni Ustav, ni dostojanstvo Crne Gore“, rekao je Huter.

On je naveo “da je policija sinoć branila samo sram koji se odvijao u Vili Gorica”.

„Ona bruka od sinoć je najbolja potvrda da je veting o kojem slušamo samo proces u kome treba formirati partijsku policiju koja će, po ugledu na Vučićev režim, da bude batina vlasti, putem koje će se obračunavati sa neistomišljenicima“, kazao je Huter.

On je, onima koji su sinoć naredili intervenciju, poručio da im to što su zamislili neće proći.

„Znaće Crna Gora da se odupre ovom naumu i da zaustavi sistemsko ponižavanje države. Branićemo i odbraniti dostojanstvo naše istorije. Odbranićemo građansku i evropsku Crnu Goru i pobijediti zlo koje nas je zadesilo“, rekao je Huter.

On je naveo da Crnu Goru čine svi – slobodni pojedinci, građanski aktivisti, političke partije, nevladine organizacije, intelektualci i slobodni mediji.

Upitan da prokomentariše to što su iz mase letjele kamenice prema policajcima i da li je siguran da je upotrijebljen suzavac, Huter je rekao da nije ekspert da zna koja su sve sredstva korišćena.

„Ako ste bili tamo, onda vam je sigurno jutros gorak ukus u grlu. Ne želim da tvrdim da je bio suzavac, jer nijesam siguran, ali mogu vam pokazati svoje tijelo koje je puno opekotina, a šta je na njemu ne znam, nijesam odlazio kod doktora“, naveo je Huter.

On je istakao da je netačno da je bilo napada na policiju.

„To je netačno, policija je napala građane, građanima je ograničeno osnovno ustavno pravo – slobodno kretanje. Građani su protestovali i branili državu“, rekao je Huter.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS