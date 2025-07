Ćulafić: Sljedeći korak da zaštitimo Sinjajevinu

Podgorica, (MINA) – Ministar ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera Damjan Ćulafić kazao je da su, ukidanjem odluke da se Sinjajevina pretvori u vojni poligon, stvoreni preduslovi da predloži da se to područje stavi pod poseban režim zaštite.

On je na poziv građana i organizatora otvorio edukativno-rekreativni kamp na Sinjajevini, koji prganizuje Građanska inicijativa Sačuvajmo Sinjajevinu, uz podršku međunarodne organizacije International Land Coalition (ILC).

Ćulafić je, kako je saopšteno iz resornog Ministarstva, rekao da je Sinjajevina dom ljudima, biljkama, rijetkim vrstama, izvorima i legendama.

“Nije ovo samo prostor, ovo je način života. Ako već imamo tu sreću da živimo pored nje, imamo i obavezu da je sačuvamo”, istakao je Ćulafić.

On je zahvalio mještanima koji su, kako je rekao, čuvali planinu sve ovo vrijeme, a ministru odbrane, Draganu Krapoviću, na hrabrosti i odvažnosti da Vladi predloži ukidanje odluke da se Sinjajevina pretvori u vojni poligon.

“Ovim ste mi zajedno mnogo pomogli i stvorili ste preduslove da u okviru svojih ovlašćenja i mogućnosti, a u saradnji sa opštinama Kolašin i Mojkovac, predložim da se ovo područje stavi pod poseban režim zaštite. Na taj način ćemo je trajno sačuvati”, poručio je Ćulafić.

On je naglasio da je Sinjajevina bogata sa 56 vrsta biljaka i životinja koje ne postoje nigdje van Balkana, od toga 40 vrsta koje su od posebnog značaja za cijelu Crnu Goru.

“Prostranstva bez saobraćaja, bez buke, samo tišina i vjetar. I sad zamislite da to nestane. Da sve to pretvorimo u zonu konflikta, u prostor bez duše. Zato danas ne govorim samo kao ministar. Govorim kao neko ko razumije da bez vas, bez ljudi koji ovdje žive, koji je poznaju u dušu nema prave zaštite”, istakao je Ćulafić.

On je kazao da znanje, iskustva i svakodnevica ljudi koji žive na Sinjajevini moraju da budu utkani u ono što se naziva “zaštićeno područje”.

“Nije ideja da se planina zatvori, da se ljudi protjeraju ili ograniče. Naprotiv. Prava zaštita znači da ljudi žive od prirode, ali tako da je ne unište. Da je koriste s mjerom, kao što su to radili vaši preci”, poručio je Ćulafić.

On je kazao da ga raduje što su upravo mladi u centru ovog kampa.

“Vi ste nasljednici svega ovoga, vi ste sada već lideri. Generacija koja zna da koristi dron, da prepozna ljekovitu biljku, da organizuje kamp, i da napiše apel. To je ta kombinacija znanja i strasti koja je potrebna ovom prostoru”, naveo je Ćulafić.

On je zahvalio organizatorima – GI Sačuvajmo Sinjajevinu i međunarodnoj organizaciji International Land Coalition – što su pokrenuli i otvorili kamp.

“Čuvajte planinu, čuvajte jedni druge. I nikad ne zaboravite da ste vi ta snaga koja ovu zemlju vodi naprijed”, zaključio je Ćulafić.

