Sfjontek dominirala u finalu

Podgorica, (MINA) – Poljska teniserka Iga Sfjontek pobjednica je Vimbldona.

Ona je danas u finalnom meču, bez izgubljenog gema, savladala Amandu Anisimovu 2:0 (6:0 i 6:0).

Do pobjede i prvog trofeja na londonskog grend slemu došla je nakon 57 minuta igre.

Ona je četiri puta osvajala Rolan Garos (2020, 2022, 2023 i 2024), dok je 2022. bila najbolja na US Openu.

Anisimova je plasmanom u finale ostvarila najbolji rezultat na grend slem turnirima.

Za trofej u konkurenciji tenisera sjutra će igrati Karlos Alkaras i Janik Siner.

