Tenderska komisija usvojila izvještaj o vrjednovanju ponuda

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Tenderska komisija za postupak dodjele koncesije za aerodrome Podgorica i Tivat usvojila je izvještaj o sprovedenom postupku vrjednovanja ponuda sa rang listom ponuđača i njenim obrazloženjem, kao i zapisnik o postupku otvaranja, kontrole, pregleda i vrjednovanja ponuda.

Ministar ekonomskog razvoja, Nik Gjeloshaj, saopštio je da su te dvije tačke usvojene sa zapisnicima i da su u izjašnjavanju učestvovali svi članovi komisije, kako je definisano Poslovnikom.

Usvojene odluke stupiće na snagu usvajanjem zapisnika sa završene sjednice i u zakonskom roku će biti proslijeđene nadležnom Ministarstvu saobraćaja, sa cjelokupnom pratećom dokumentacijom.

Gjeloshaj je demantovao nezvanične objave Vijesti, koje smatra veoma opasnim i neistinitim konstrukcijama jedne članice komisije, koja je u kontinuitetu kontaminirala proces i iznosila javno tajne podatke, te poručio da će javnosti veoma brzo biti jasni i razlozi za to.

„Jedini moj grijeh, kao i većine članova komisije, jeste to što nijesmo dozvolili falsifikovanje našeg rada, odnosno prikrivanje onoga što zna cijela Crna Gora – da smo bodovali dva puta. Upravo zbog toga sam i targetiran, jer smatram da skrivanje podataka nije zakonito“, rekao je Gjeloshaj.

On se zahvalio članovima Tenderske komisije i dodao da će dalje postupanje biti u nadležnosti Ministarstva saobraćaja.

