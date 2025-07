Nikola Raičević u polufinalu

Podgorica, (MINA) – Crnogorski bokser Nikola Raičević plasirao se u polufinale i obezbijedio bronzanu medalju na juniorskom prvenstvu Evrope u Novom Pazaru.

On je danas u četvrtfinalnom meču kategorije do

48 kilograma savladao reprezentativca Azerbejdžana Ali Alijeva.

Član BK Nikšić dominirao je u sve tri runde protiv Alijeva, pa je jednoglasna odluka sudija bila očekivan i realan ishod.

Naredni rival biće mu Rus Matber Zajtcev, koji je u drugom četvrtfinalu odlukom sudija pobijedio Bjelorusa Vladislava Zhardetskog.

Plasman u polufinbale juče je izborio Budvanin Strahinja Mrdak.

