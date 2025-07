Crna Gora obilježava Dan državnosti

Podgorica, (MINA) – Crna Gora danas obilježava Dan državnosti, u znak sjećanja na 13. jul 1878. godine, kada je na Berlinskom kongresu priznata kao samostalna država i isti datum 1941. kada je narod Crne Gore počeo ustanak protiv fašizma.

Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović kazao je da je 13. jul simbol državnosti i poruka da se pred silom nepravde i mračnih ideologija nikada ne treba povijati.

On je, na svečanom prijemu povodom 13. jula – Dana državnosti Crne Gore koji je priredio u rezidenciji na Cetinju, kazao da se obilježava dan kada su, u dvije različite epohe, ispisane najsvjetlije stranice crnogorske istorije.

“Za Crnu Goru ovaj datum nije praznik nego dan kada smo u temelje našeg društva ugradili najuzvišenije vrijednosti slobode, časti i dostojanstva. Trinaesti jul je simbol državnosti i poruka da se pred silom nepravde i mračnih ideologija nikada ne povijamo”, istakao je Milatović.

On je rekao da je iz plamena 13. jula rođenja luča slobode koja i danas obasjava put Crne Gore.

“Danas se borimo da živimo u uređenoj državi sa jakim institucijama i jasnim pravilima koja važe jednako za sve. Borimo se da rad ima vrijednost, da se znanje i trud cijene, da niko nije iznad zakona”, naveo je Milatović.

