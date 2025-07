Đukanović: Antifašizam je naša sigurnost i brana od revizije istorije

Podgorica, (MINA) – Istorijska ostvarenja 13. jula kroz vjekove osvjetljavaju put napretka i razvoja Crne Gore i predstavljaju temelj na kojem se gradi savremeno i demokratsko društvo, kazao je bivši predsjednik Crne Gore Milo Đukanović.

On je, u objavi na mreži X, čestitao 13.jul – Dan državnosti “svima koji poštuju i ponose se tradicijom slobodarstva i nacionalnog dostojanstva Crne Gore”.

“Istorijska ostvarenja ovog velikog datuma kroz vjekove osvjetljavaju put napretka i razvoja Crne Gore i predstavljaju siguran okvir za izgradnju modernog demokratskog crnogorskog društva sa izvjesnom evropskom perspektivom”, naveo je Đukanović.

Kako je rekao, u antifašizmu je sigurnost, snaga i nada u dugovječnost Crne Gore.

“I sigurna brana od pokušaja revizije istorije kojima svjedočimo i ovih dana. Da je vječna Crna Gora!”, napisao je Đukanović.

