Honor ponovo dio ponude u One mreži

Sa novim modelima stiže osvježenje u One portfolio telefona

Honor, kao jedan od trenutno najbrže rastućih proizvođača pametnih uređaja, ponovo je dio ponude kompanije One. Tri nova modela ovog brenda, baš u idealno vrijeme donose sve što nam je potrebno za nezaboravne avanture, ali i osvježenje u već sveobuhvatni One portfolio telefona čiji standard kreira zahtjev da telefoni podržavaju VoLTE i 5G tehnologiju. Povratak ovog brenda, poručuju u kompaniji One, omogućava njihovim korisnicima nove mogućnosti, ali i specijalne poklone koji će upotpuniti doživljaj.

“Želimo da One korisnici u svakom trenutku pred sobom imaju širok izbor telefona svjetskih brendova. Honor u svojoj aktuelnoj ponudi kombinuje inovaciju, pouzdanost i zanimljiv dizajn. Sva tri modela podržavaju VoLTE tehnologiju koja u One mreži donosi ne samo brže i efikasnije pozive, već i izuzetno visok kvalitet zvuka, uštedu baterije, zajedno s mogućnošću brzog surfovanja internetom tokom razgovora. Takođe, Honor Magic6 lite i Honor Magic 6 pro podržavaju 5G za najbrže surfovanje u One mreži, što sveukupno doprinosi atraktivnosti ovih modela”, kazao je Miraš Šljivančanin, menadžer sektora za uređaje u kompaniji One.

Magic6 Lite je telefon koji spaja vrhunske specifikacije i pristupačnost, mijenjajući stereotipe kada je riječ o sprezi cijene i kvaliteta. Tome doprinose funkcionalnost i ergonomski dizajn, te atraktivan izgled u dvije boje – Midnight Black, te Emerald Green. Revolucionarni Magic6 Pro pored VoLTE i 5G tehnologije koristi i vještačku inteligenciju (AI), koja predviđa potrebe korisnika i predstavlja idealnog saputnika u svakodnevnici. Pored toga, sa svojom pametnom kamerom koja u realnom vremenu prilagođava funkcije, tehnologijom praćenja očiju i inteligentnim upravljanjem baterijom, ovaj telefon zaista dolazi sa nizom inovativnih funkcija. Odabir tri nova telefona u One mreži, poručuju u toj kompaniji, donosi i posebne poklone istog brenda koji će na savršen način zaokružiti doživljaj i kreirati novo iskustvo.

„U zavisnosti od toga koji model odaberu, naši korisnici i ovoga puta mogu računati na sjajne poklone koji donose odličan zvuk i ritam u dane pune avanture koji dolaze sa ljetom. Svi koji kupe Honor X8b i Honor Magic6 lite uzivace u slusalicama Honor buds X5, a uz Honor Magic 6 pro korisnike čeka Honor Choice Watch“, poručio je Šljivančanin.

Pored novih Honor modela koji donose pravo osvježenje u ponudu kompanije One i poklona koji dopunjuju sjajno korisničko iskustvo, najbrže korisnike ove mreže čekaju i Honor termosi, kao savršen dodatak za ljeto koje dolazi.

