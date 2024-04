Čarapić: Imamo nekoliko konkretnih predloga, razmotrićemo sve opcije

Podgorica, (MINA) – Predstavnici parlamentarnih partija su na današnjem sastanku iznijeli nekoliko konkretnih predloga za rješavanje političke krize u Šavniku, kazao je kopredsjedavajući Odbora za izbornu reformu i poslanik Pokreta Evropa sad, Vasilije Čarapić, dodajući da će razmotriti sve opcije.

Čarapić je, nakon sastanka, novinarima u Skupštini kazao da je jedna od opcija predlog Centra za demokratsku tranziciju da se podnese izborni prigovor kod Ustavnog suda, nakon čega bi sud mogao donijeti odluku da li se izbori mogu poništiti ili ne.

„Drugi predlog, koji će se takođe razmotiriti, je da Vlada povuče odluku o prinudnoj upravi. Komuniciraćemo prema Vladi da vidimo njihov stav po tom pitanju. Budući da predsjednik nije raspisao izbore, ta odluka je sprovedena polovično“, rekao je Čarapić.

On je kazao da se razgovaralo i o nastavljanju izbora na dva biračka mjesta.

„Svima je jasno da mora da postoji medijacija ili politički dogovor prije toga. Otvorili smo vrata da se nastave pregovori u ovom pravcu. Polako se spremamo da se pronađe modalitet da se završe izbori na dva biračka mjesta“, rekao je Čarapić.

On je ocijenio da treba pokušati sve opcije, da se podnese prigovor, da se razmotri ukidanje prinudne uprave i stvaranje atmosfere za ponavljanje izbora na dva biračka mjesta.

„S tim, ukoliko Ustavni sud bude praoktivan oni mogu da riješe taj problem. Mogu da ponište cijeli izborni proces, što bi bilo najlakše i vjerovatno za svakoga najbolje rješenje“, rekao je Čarapić.

Upitan kada će biti održan sljedeći sastanak, Čarapić je odgovorio da je do sredine maja ili najkasnije do kraja mjeseca rok da se vidi da li radnje koje su dogovorili daju efekat.

„Imamo okvirno korake koje možemo da sprovedemo. Nakon praznika ćemo procijeniti da li je ovo što smo uradili dalo efekta“, zaključio je Čarapić.

Kopredsjedavajući Odbora i poslanik Demokratske partije socijalista Nikola Rakočević istakao je da je ponavljanje izbora na dva biračka mjesta jedino zakonito rješenje za političku krizu u Šavniku.

Rakočević je rekao da je prvo prioritetno pitanje po pitanju situacije u Šavniku da se vrate radu Odbora za izbornu reformu.

„Opozicja u Skupštini mari za rezultate koje će Vlada napraviti na evropskom putu i zato molimo Vladu, a zamolili smo predstavnike većine na sastanku, da povuku odluku o prinudnoj upravi u Šavniku, koja je nezakonita, da bi se vratili radu Odbora za reformu izbornog zakonodavstva“, naveo je Rakočević.

On je naglasio da neće napraviti nikakav dogovor koji nije u skladu sa zakonom i Ustavom.

„Zato smo se dogovorili da poštujemo odluke Državne izborne komisije (DIK), koje je formirala aktuelna većina“, istakao je Rakočević.

On je podsjetio da je DIK donio zaključak da se ponove izbori na dva biračka mjesta u Šavniku, kao jedino zakonito rješenje.

„A nakon tih izbora, možemo da razgovaramo o političkom kompromisu, ali ne prije nego se završe izborne radnje u Šavniku. Naša molba jeste da se povuče odluka o prinudnoj upravi da bi se vratili radu Odbora i drugo da partije većine dopuste da se ponove izbori na dva biračka mjesta“, naveo je Rakočević.

Kako je naglasio, to ne znači da treba da budu abolirani oni koji su „lomili kutije i krali izborni materijal“.

„Pozivamo tužilaštvo da se pozabave aktivnostima pojedinaca i grupa koje su organizovale kršenje izbornih pravila, krađu izbornih materijala i lomljenje kutija“, rekao je Rakočević.

Upitan kako misle da će doći do ponavljanja izbora na dva biračka mjesta, ako to do sada nije bilo uspješno, Rakočević je rekao da je jedino rješenje da svi subjekti razgovaraju sa svojim predstavnicima u Opštinskoj izbornoj komisiji Šavnik.

„Na taj način ćemo doći do rješenja, do rezultata izbora i formiranja lokalnog parlamenta“, rekao je Rakočević.

On je istakao da nijesu pravili kampanju od toga ko su nosioci liste ZB Šavnika i Demokrata.

„Nedostatak legitimiteta postojao je u nizu drugih opština, ali samo tamo gdje je opozicija na centralnom nivou pobijedila tamo je problem“, istakao je Rakočević.

On je dodao da neće osporavati da bilo ko od političkih subjekata inicira neki predlog prema Ustavnom sudu i DIK-u.

„Ali predlažemo da ne čekamo, naš predlog je da što prije riješimo pitanje Šavnika, jer šaljemo lošu sliku u Brisel – da institutcije nijesu u stanju da sprovedu izbore u Šavniku“, rekao je Rakočević.

