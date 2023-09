ŽPCG kreće u realizaciju projekta remonta voznih sredstava

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada i Ministartvo kapitalnih investicija su, odobravanjem kredita od dva miliona EUR za remont voznih sredstava, ukazali povjerenje Odboru direktora i novom menadžmentu Željezničkog prevoza (ŽPCG), saopšteno je iz tog preduzeća.

Vlada je danas na sjednici usvojila Informaciju o zaključenju ugovora o garanciji za kreditni aranžman između ŽPCG i Specijalizovane finansijske institucije za finansiranje, nabavku i opravku voznih sredstava (EUROFIME) u iznosu od dva miliona EUR. Radi se o potrebi urgentnog generalnog remonta voznih sredstava koja se koriste za željeznički putnički saobraćaj.

Iz ŽPCG su kazali da je Odbor direktora, zajedno sa novim menadžmentom, uz podršku resornog, kao i Ministarstva finansija, a sve uz saglasnost Vlade, priveo kraju realizaciju kreditnog aranžmana kod EUROFIME u iznosu od dva miliona EUR, koji će biti uloženi u remont voznih sredstava.

„Iako smo u prethodnom periodu konstantno izloženi kritikama i opstrukcijama nezadovoljnih pojedinaca, rezultati rada Odbora direktora i menadžmenta ŽPCG govore upravo suprotno, a drago nam je da su na današnjoj sjednici Vlade potvrđeni i od čelnih ljudi države“, navodi se u saopštenju.

Kako su kazali, predanošću, posvećenošću i profesionalizmom u radu, Odbor direktora i menadžment ŽPCG su, odmah po formiranju i imenovanju, postigli potpisivanje Kolektivnog ugovora koji su zaposleni iščekivali godinama.

„Inicirani su i realizovani značajni turistički projekti sa stranim tržištima, pokrenuto rješavanja ključnih hitnih, ali i strateških pitanja za poslovanje kompanije, a danas odobren i kreditni aranžman EUROFIME“, dodaje se u saopštenju.

Iz ŽPCG su saopštili da će se sa ovim sredstvima, namijenjenim za remont voznih sredstava, steći uslovi da se željeznički saobraćaj u Crnoj Gori dodatno unaprijedi po pitanju redovitosti, kao i da sljedeća turistička sezona bude još uspješnija i sadržajnija u pogledu usluga koje će ponuditi korisnicima usluga.

„Svjesni da se ključne promjene ne mogu desiti trenutno i da je neminovno potrebno vrijeme za rješavanje problema nagomilavanih godinama unazad, a stavljajući bezbjednost putnika ispred svih drugih aspekata poslovanja, nadamo se da će javnost prepoznati rezultate postignute za svega nepunih par mjeseci rada novog menadžmenta, koji predstavljaju samo prvi korak ka potpunom oporavku i stvaranju novog imidža kompanije“, zaključuje se u saopštenju.

