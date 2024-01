Zaposleni UIP-a formirali novi sindikat

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Zaposleni u Upravi za inspekcijske poslove (UIP) osnovali su u subotu novi sindikat pod nazivom Sindikalna organizacija zaposlenih UIP-a.

Iz Sindikalne organizacije zaposlenih UIP-a saopštili su da su odmah postali član najbrojnijeg sindikata u Crnoj Gori – Sindikata Uprave i pravosuđa.

Kako su naveli, osnovni cilj nove sindikalne organizacije biće usmjeren na dijalog sa svim činocima vlasti u pogledu očuvanja radnih mjesta svih zaposlenih u UIP-u, kao i na borbu za veća prava i bolje uslove rada.

Iz novoformiranog sindikata kazali su da je zaposlene u UIP ovih dana zatekla više nego neprijatna vijest da je Vlada usvojila informaciju o decentralizaciji Uprave, a kojom se planira ukidanje tog organa.

Iz Sindikalne organizacije zaposlenih UIP-a rekli su da bi ukidanje značilo ugrožavanje 321 radnog mjesta, koliko ima zaposlenih u Upravi.

Kako su naveli, iako je bilo za očekivati da Sindikalna organizacija UIP-a, na čijem je čelu predsjednica Lucija Adžić, štiti interese zaposlenih u tom organu, to se u ovom slučaju nije desilo.

„Naprotiv, ta sindikalna organizacija plasirala je u javnost saopštenje u kojem se navodi da podržava decentrealizaciju, koja podrazumjeva ukidanje UIP-a i samim tim prestanak radnog odnosa zaposlenima“, kaže se u saopštenju.

Iz novoformiranog sindikata rekli su da to predstavlja jedinstven slučaj – da sindikalna organizacija radi protiv interesa zaposlenih.

„Članstvo i predstavnici u organima masovno su istupili iz te sindikalne organizacije, usled ogorčenja i nezadovoljstva saopštenjem koje je u javnost plasirala Adžić, koja je interese svih zaposlenih očigledno podredila svojim ličnim“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da ta sindikalna organizacija, odnosno njena predsjednica, godinama unazad netransparentno obavlja svoj posao.

„Članovi sindikalne organizacije ni u jednom segmentu nijesu upoznati sa radom, donošenjem odluka i izvještajima o radu, kao i načinu trošenja finansijskih sredstava“, dodaje se u saopštenju novoformiranog sindikata.

Iz novog sindikata rekli su da je, s tim u vezi, početkom ove godine, zahtjevom zatraženo od Adžić dostavljanje finansijskog i radnog izvještaja, kao i sazivanje vanredne sjednice Skupštine sindikata.

Oni su kazali da se na to Adžić oglušila, iako su to od nje zahtijevali članovi – delegati tog istog sindikata.

„Vođeni opštim nezadovoljstvom zbog takvog rada sindikalne organizacije UIP-a i skandaloznim istupom njene predsjednice u vezi sa podržavanjem decentralizacije, zaposleni su u subotu osnovali novu sindikalnu organizaciju pod nazivom Sindikalna organizacija zaposlenih UIP-a“, navodi se u saopštenju.

Iz novog sindikata rekli su da rukovodstvo sindikalne organizacije, na čijem je čelu Adžić, pokušava na maliciozan način da predstavi njihove aktivnosti kao „saradnju“ sa direktoricom Uprave.

„Pa ovim putem naglašavamo da naše djelovanje nema nikakve veze sa starješinom tog organa niti ćemo se na bilo koji način baviti kadrovskom politikom u rukovodstvu Uprave, već isključivo borbom za interese zaposlenih“, kaže se u saopštenju.

