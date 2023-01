Zajednički će raditi na unapređenju sektora pomorstva

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo kapitalnih investicija (MKI), kotorske Lučke kapetanije, Crnogorske plovidbe i Luke Kotor nastaviće zajednički da rade na rješavanju izazova, kako bi se unaprijedilo stanje u sektoru pomorstva, ocijenjeno je na sastanku njihovih predstavnika.

Iz MKI su saopštili da je državni sekretar, Ismet Latić, u okviru radne posjete Kotoru, razgovarao sa predstavnicima Lučke kapetanije, Crnogorske plovidbe i Luke Kotor.

“Nakon završenih sastanaka konstatovana je opredijeljenost da se zajednički intenzivnije radi na unapređenju, te da je neophodno nastaviti zajedničke napore u rješavanju izazova, kako bi stanje u sektoru pomorstva unaprijedili”, navodi se u saopštenju MKI.

Latić je na sastanku sa predstavnicima Lučke kapetanije upoznat sa načinom funkcionisanja i aktivnostima koje se u njoj sprovode. On je rekao da je što skorije imenovanje novog lučkog kapetana od izuzetne važnosti, kao i obezbjeđivanje adekvatnih prostorija za rad službenika.

Latić je sa predstavnicima Luke Kotor i Crnogorske plovidbe analizirao izazove u poslovanju sa kojima se susreću te dvije izuzetno značajne kompanije.

