Zaduženje očekivano

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Odluka Vlade da se do kraja godine država zaduži od 150 do 200 miliona EUR je potpuno očekivana, saopštili su ekonomski analitičari Oleg Filipović i Mirza Mulešković i dodali da je pitanje pod kojim uslovima će biti zaduženje.

„Ništa neobično, pretpostavka je i ranije bila da će to biti prva odluka Vlade“, kazao je Filipović.

On je objasnio da je plan Vlade da dio novca potroši ove godine, a da 100 miliona prebaci u rezervu za narednu godinu, prenosi portal RTCG.

„Za neke dvije sedmice vidjećemo i budžet za narednu godinu čim vidimo pozicije budžete vidjećemo i šta nas čeka naredne godine“, kazao Filipović.

Mulešković je rekao da smo još u junu znali da ćemo morati da se zadužimo do kraja godine, a da je samo bilo pitanje koliko nam novca nedostaje.

„Ono što je bitno da vidimo pod kojim uslovima ćemo se zadužiti“, kazao je Mulešković i dodao da ga brine kako ćemo da preguramo narednu godinu.

On je rekao da su neke informacije da stranci odlaze iz Crne Gore i da gase svoje kompanije, što će uticati na potrošnju i prihode.

