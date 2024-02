Za Odbor direktora IRF-a 49 prijava

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Na javni poziv za članove Odbora direktora Investiciono-razvojnog fonda (IRF), stiglo je 49 prijava, saopšteno je Vijestima iz Generalnog sekretarijata Vlade.

Članove Odbora direktora imenuje i razrješava Skupština IRF-a, a javni poziv je raspisala od 12. do 19. januara.

Odbor ima pet članova koji se biraju na pet godina, a mogu biti ponovo imenovani. Predsjednik Odbora direktora funkciju obavlja profesionalno, a članovi honorarno.

“U najkraćem roku biće formirana međuresorska komisija, koju će činiti članovi sa iskustvom u poslovima rukovođenja i upravljanja ljudskim resursima, sa zadatkom evidentiranja i pregledanja pristiglih prijava. Nakon odabira uže liste, kandidati će biti obaviješteni o terminu intervjua, i nakon završenih intervjua, Komisija će predložiti članove Odbora direktora IRF-a”, navodi se u odgovoru.

Uslovi za člana ovog Odbora su VII1 nivo obrazovanja i najmanje pet godina radnog iskustva.

Kako su Vijesti prethodno objavile, ekonomski analitičar, Predrag Drecun, trebalo bi da bude izabran za predsjednika Odbora direktora IRF-a. On bi tu poziciju pokrio u ime Pokreta Evropa sad kome je, prema nezvaničnim informacijama, u vladajućoj većini pripalo to mjesto, kao i mjesto izvršnog direktora IRF-a.

Demokrate bi u Odboru direktora, prema nezvaničnim informacijama, trebalo da zadrže Velizara Kaluđerovića, dok će se ostala tri mjesta popuniti kroz javni poziv.

Skupština je krajem prošle godine usvojila dopune Zakona o IRF-u, prema kojima će predsjednik Odbora direktora funkciju obavljati profesionalno, a članovi odbora honorarno. Dopune je predložio poslanik Pokret Evropa sad, Vasilije Čarapić, a prihvaćen je amandman Demokrata kojim se predlaže da Odbor ima pet članova koji se biraju na pet godina, kao i da se mogu ponovo birati. Prema starom rješenju, Odbor direktora IRF-a je imao tri člana.

Novo rukovodstvo IRF-a trebalo bi da zajedno sa Vladom nastavi projekat transformacije te institucije u državnu Razvojnu banku.

