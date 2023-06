Za obeštećenja bivšim vlasnicima oduzetih imovinskih prava deset miliona

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada je odlučila da za ovu godinu za obeštećenja bivšim vlasnicima oduzetih imovinskih prava izdvoji oko deset miliona EUR, što je četvorostruko više u odnosu na raniji period.

Vlada je na sjednici usvojila Uredbu o utvrđivanju isplate obeštećenja bivšim vlasnicima oduzetih imovinskih prava u novčanim sredstvima za ovu godinu.

Ministar finansija, Aleksandar Damjanović, kazao je da se na taj način ispravljaju istorijske nepravde i čini sve da se ta materija rješava u najkraćem mogućem roku.

“Realizacija ove uredbe, odnosno odluke o isplati deset miliona korisnicima obeštećenja, govori o stabilnosti javnih finansija i o dobrim kretanjima u budžetu za ovu godinu”, smatra Damjanović.

On je objasnio da je ranijih godina opredijeljivano negdje oko 2,5 miliona EUR godišnje za isplatu bivšim vlasnicima, što u odnosu na dug čini oko tri procenta linearno.

To znači da su bivši vlasnici mogli da očekuju da naplate svoja potraživanja za nekih oko 30-ak godina.

“Prema stanovištu ove Vlade, to je bilo neopravdano dugo i napravili smo napor da prvi put u istoriji, od kada se bavimo ovom materijom, učestvorostručimo godišnji iznos za isplatu obeštećenja bivšim vlasnicima oduzetih imovinskih prava, tako da je za ovu godinu planirano 10,05 miliona EUR”, rekao je Damjanović.

To znači da će dinamika isplate biti četiri puta brža, dok bi, prema ocjeni Damjanovića, u narednom periodu trebalo povećati iznos sredstava i zadržati ovaj trend isplate.

“Ovim tempom će, umjesto za 30 godina, bivši vlasnici za nekih šest ili sedam godina moći da naplate kompletan svoj dug”, zaključio je Damjanović.

