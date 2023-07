Za 15 dana inspekcijskog nadzora preko dvije hiljade kontrola

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Uprava za inspekcijske poslove (UIP) je za 15 dana pojačanog inpekcijskog nadzora u šest opština na primorju, obavila 2,03 hiljade kontrola.

U Ulcinju, Baru, Budvi, Kotoru, Tivtu i Herceg Novom od 3. jula počeo je pojačani inpsekcijski nadzor u kojem učestvuje pet inspekcija UIP-a.

„U prvih 15 dana obavljeno je 2,03 hiljade inspekcijskih nadzora, od čega 1,71 hiljada redovnih, 192 po inicijativi i 127 kotrolnih nadzora“, navodi se u saopštenju.

Prilikom tih kontrola, utvrđeno je 1,4 hiljade nepravilnosti, pri čemu je izdato 2,04 hiljade prekršajnih naloga u ukupnom novčanom iznosu od 933 hiljade EUR i izdato sedam zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka.

„U izvještajnom periodu, tržišna inspekcija je za nepoštovanje neradne nedelje i neradnih dana tokom državnog praznika izdala 69 prekršajnih naloga u ukupnom novčanom iznosu od 33,1 hiljadu EUR i tom prilikom zatvorila 49 objekata“, precizirali su iz UIP-a.

Kako su dodali, saradnja sa lokalnim službama je na zavidnom nivou i doprinijela je takvim rezultatima za prvih 15 dana pojačanog inspekcijskog nadzora.

„Ovako značajan broj nadzora govori o ažurnosti i prisutnosti naših inpektora na terenu, što je jako važno u jeku turističke sezone kada je pojačan intezitet poslovnih procesa u svakoj privrednoj sferi“, navodi se u saopštenju.

Iz UIP-a su napomenuli da će turistički centri u Kolašinu, Žabljaku i rafting centri u sjevernoj regiji, kao i centralna regija – Skadarsko jezero, biti u fokusu inspekcijskih nadzora tokom predstojećeg perioda, pored redovnih kontrola koje se odvijaju po planu.

„Pozivamo sva preduzeća da poštuju trenutno važeće propise i time doprinesu što povoljnijem poslovnom ambijentu u Crnoj Gori“, zaključuje se u saopštenju.

