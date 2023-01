Wall Street pao prvog radnog dana u novoj godini

Njujork, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu su u utorak, prvog radnog dana u ovoj godini, S&P 500 i Nasdaq indeks osjetno pali, što je najviše posljedica oštrog pada cijena dionica tehnoloških divova Tesle i Apple-a.

Dow Jones oslabio je neznatno na 33.136 bodova, dok je S&P 500 skliznuo 0,4 odsto na 3.824 poena, a Nasdaq indeks 0,76 odsto na 10.386 bodova, prenosi SEEbiz.

Slab početak godine na najvećoj svjetskoj berzi najviše je posljedica pada cijene dionice Tesle od 12 odsto, nakon što je taj proizvođač električnih automobila obavijestio o manjim nego što se očekivalo isporukama u posljednjem prošlogodišnjem tromjesečju.

Pritisak na S&P 500 i Nasdaq indeks posljedica je, takođe, pada cijene dionice Apple-a od 3,7 odsto, nakon napisa u azijskim medijima o slabosti potražnje za iPhone-ima i smanjenju proizvodnje u Kini.

Značajno su pale, u prosjeku 3,6 odsto, i cijene dionica u energetskom sektoru, jer su zbog strahovanja trgovaca od slabljenja rasta ekonomije, a time i potražnje, pale cijene nafte.

Tako je u prvom radnom danu nove godine nastavljen pad cijena dionica, nakon što je prošle godine S&P 500 indeks potonuo više od 19 odsto, što je bio njegov najveći pad od globalne finansijske krize 2008. godine.

To je bila posljedica agresivnog povećanja kamatnih stopa američke centralne banke, Federalne rezerve (Fed), kako bi se suzbila inflacija koja je polovinom godine dostigla najviše vrijednosti u više od 40 godina.

„Prošla godina je bila grozna za tržište dionica. Razlozi tomu nijesu nestali samo zato što je počela nova godina. Ulagači su i dalje zabrinuti zbog inflacije i povećanja kamata Fed-a. Dok situacija oko toga ne bude jasnija, teško je za očekivati značajniji uspon tržišta”, rekao je direktor u firmi Wedbush Securities, Michael James.

Posljednjih mjeseci inflacioni pritisci popuštaju, što podržava nadu da će Fed uskoro završiti ciklus povećanja kamata, no ulagači se plaše da će ekonomija ove godine uroniti u recesiju, a kamate ostati na visokim nivoima duže nego što se očekivalo.

Stoga će danas u fokusu ulagača biti objava zapisnika s posljednje prošlogodišnje sjednice Fed-a, koja bi ulagačima mogla pružiti nove smjernice.

A na evropskim berzama cijene dionica su porasle drugi dan zaredom.

Londonski FTSE indeks ojačao je 1,37 odsto na 7.554 boda, dok je frankfurtski DAX porastao 0,8 odsto, na 14.181 poen, a pariski CAC 0,44 odsto na 6.623 boda.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS