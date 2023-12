Vuković sa studentima Ekonomskog fakulteta

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Predstavnici Ministarstva finansija sastali su se sa prvom klasom studenata Ekonomskog fakulteta koji pohađaju nastavu iz ekonomije i biznisa na engleskom jeziku /Academic program in Business and Economics/ (MONTEB) kako bi se upoznali sa principima menadžmenta u tom resoru.

Riječ je o prvom programu iz oblasti ekonomije i biznisa u Crnoj Gori, koji se u potpunosti realizuje na engleskom jeziku (www.monteb.me).

Sa studentima Ekonomskog fakulteta Univerziteta Crne Gore su razgovarali ministar finansija, Novica Vuković i generalni direktor Direktorata za državni budžet, Bojan Paunović.

Kako je saopšteno na sastanku, jedna od obaveznih aktivnosti u sklopu predmeta Menadžment, koji studenti izučavaju u prvom semestru studija, a kojim rukovodi Ivan Radević, bila je da studenti u manjim grupama, obave razgovor (polustrukturirani intervju) sa rukovodiocem (menadžerom) iz privatnog ili javnog sektora.

U tom cilju, organizovan je današnji susret u Ministarstvu finansija, kako bi se studenti upoznali sa principima menadžmenta u samom Ministarstvu, to jest da teorijske postavke sa kojim su upoznati kroz literaturu, provjere u praksi.

U posjeti Ministarstvu finansija bili su studenti Katia Pejović, Đorđe Drljević i Nika Krasnekova, a kompletan razgovor je, u skladu sa programom, vođen na engleskom jeziku.

„Studenti su izrazili želju da početkom semestra na Ekonomskom fakultetu organizuju posjetu ministra i njegovog tima, koja bi bila otvorena i za ostale studente, a što bi bio još jedan vid “menadžmenta u praksi”“, zaključuje se u saopštenju.

